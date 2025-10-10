Cum arată 960 de milioane de euro în bani falşi. Captură-record a polițiștilor din Portul Constanţa

Captură-record a poliţiştilor în Portul Constanţa: 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, care însumau peste 960 de milioane de euro. Sursa foto: customs.ro

Autoritățile au anunţat, vineri, că au găsit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european „altered design”. În pachete era ascunse, de fapt, 4,8 milioane de bancnote contrafăcute, a căror sumă totală depăşea 960 de milioane de euro.

Astfel, în urma colaborării dintre Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română s-au descoperit în port următoarele:

40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 500 de euro (600.000.000 de euro), fără serie și 20 de cutii conțineau 600.000 de bancnote din cupiură de 200 de euro (120.000.000 de euro), fără serie.

în 60 de cutii se aflau 1.800.000 de bancnote din cupiură de 100 de euro (180.000.000 de euro), cu serie, iar 40 de cutii conțineau 1.200.000 de bancnote din cupiură de 50 de euro (60.000.000 de euro), cu serie.

Banii falşi au fost confiscaţi

"Cele 4.800.000 de bancnote, care însumau 960.000.000 de euro, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor. Activitățile au fost desfășurate într-o echipă complexă formată din ofițerii Oficiului Național Central pentru combaterea falsurilor de monedă, ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Ilfov și ai Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Porturi Maritime, alături de inspectori vamali.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecatoria Cornetu", conform customs.ro.