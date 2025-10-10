Miliardul de euro în bani falși era recuzită de film. Explicațiile Poliţiei, după captura din Portul Constanța: "Știm că pare amuzant"

Cele 960 de milioane de euro pe care autoritățile le-au descoperit şi confiscat, vineri, în Portul Constanţa, sunt, de fapt, recuzită pentru film. Poliţia explică, însă, că bancnotele false ar fi putut ajunge în circuitul financiar, dând exemplu de astfel de situații.

Autoritățile au confiscat banii pe care scria "prop copy" (bani de recuzită) pentru că bancnotele ar fi fost bine reproduse, chiar dacă pe bani scria că reprezintă recuzită pentru film. Polițiștii au dat exemple de astfel de cazuri în care banii au fost schimbați la case de schimb valutar. Poliţiştii așteaptă justificări pentru proveniența şi destinația pachetelor cu bani.

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, poliția spune că „cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.”

"Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria „prop copy”, dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi „introducă în scenariu” altundeva: în circuitul real.

Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce „pare” inofensiv.

De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o.

Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte — vigilența publică face diferența.

P.S.: Așteptați finalul", a postat Poliţia Română, care a prezentat şi un caz de escrocherie cu "prop money", din Olt:

› Vezi galeria foto ‹

"Exemplu caz - înșelăciune cu bancnote false (inscripția PROP COPY)

La data de 07.09.2025, polițiștii specializați în combaterea criminalității din Olt au fost sesizați cu privire la faptul că, în comuna Coteana, județul Olt, un minor, în vârstă de 16 ani, a plasat 20 de bancnote din cupiura de 50 € cu inscripții suplimentare (PROP COPY), la o societate comercială, primind în schimb 4.800 de lei.

A fost identificat plasatorul, iar în urma verificărilor efectuate s-a stabilit că acesta a procurat bancnotele false de la un magazin, din municipiul Slatina.

În contextul verificării a 2 magazine, ce funcționează în municipiul Slatina, județul Olt, au fost identificate și ridicate 2.100 de bancnote din cupiură 100 USD, cu o valoare nominală de 115.000 USD și 1.597 de bancnote din cupiurile 500€, 200€, 100€ și 50€, cu o valoare nominală de 274.400€".

Ce au găsit poliţiştii, vineri, în Portul Constanţa

În urma colaborării dintre Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română, vineri, în Portul Constanţa, s-au descoperit următoarele: