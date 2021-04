O poliţistă din Giurgiu care urma să fie operată la coloană, victimă a evacuării de urgenţă a spitalului Foişor, vineri noaptea

Femeia (foto miniatură) este agent şef de poliţie în Giurgiu iar cazul său este popularizat pe contul de Facebook al Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual.

"Colega noastră, Ion Marinela, în vârsta de 49 de ani, din cadrul Politiei Municipiului Giurgiu, urma sa fie operată, având indicație urgenta la Spitalul Foișor din București, însa acesta, așa cum majoritatea ați văzut în mass-media, a fost transformat in spital Covid.

În spitalele private din tara, intervenția costa peste 10.000 euro iar la alte spitale de stat nu mai are timpul necesar sa ajungă, având in vedere programările foarte târzii din cauza pandemiei,va expira valabilitatea investigațiilor si analizelor preoperatorii efectuate şi nu orice spital poate realiza implantul de care are nevoie.

Singura șansă ar fi o intervenție in Turcia, care costă 6000 euro. Intervenția presupune implantarea unei proteze si a unor șuruburi de susținere a coloanei, și intervenția asupra unor stenoze si a unor operații anterioare care in timp au creat alte probleme.

Colega noastră a mai suferit in urma cu câțiva ani de un neoplasm mamar, are un copil minor în întreținere şi are nevoie de ajutorul nostru. În cazul in care nu efectuează operația, exista riscul de paralizie a membrelor inferioare.

Cine poate sa fie de ajutor donând oricât de puțin, o poate face in contul RO 40RNCB0145037091530004,deschis pe numele surorii sale, Ion Mihaela (0771504266), Banca Comercială Română", precizează Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual.

Protest la Spitalul Foişor, după evacuarea de urgenţă a pacienţilor. Oamenii s-au îmbrâncit cu jandarmii

Situaţia de la Spitalul Clinic de Ortopedie-Traumatologie "Foişor" din Capitală a scăpat de sub control. Zeci de oameni care au urmărit felul în care sunt evacuaţi pacienţii, au ajuns în faţa unităţii medicale pentru a protesta şi s-au îmbrâncit cu jandarmii.

Protestatarii nemulţumiţi de ordinul de evacuare semnat de ministrul Vlad Voiculescu au venit în faţa Spitalului Foişor, unde pacienţii recent operaţi au fost evacuaţi în regim de urgenţă.

Oamenii i-au huduit pe cei care au luat decizia ca Spitalul Foișor să fie transformat în spital COVID şi au strigat ''criminalii''.

Operaţiunea de evacuare a început vineri seară, în jurul orei 21:00.

Actul de evacuare a Spitalului Foişor, semnat de Vlad Voiculescu şi Raed Arafat

Potrivit ordinului semnat de Vlad Voiculescu şi Raed Arafat, evacuarea se face în regim de urgenţă.

Pacienţii au fost anunţaţi la ora 18 că trebuie să îşi sune familiile și să le comunice faptul că trebuie să părăsească spitalul.

Au fost momente tensionate între jandarmi şi oamenii nemulţumiţi care au venit să protesteze.

Forţele de ordine au creat un cordon în faţa intrării de la Spitalul Foişor, după ce protestatarii au încercat să blocheze evacuarea pacienţilor din spital.

De asemenea, alte două maşini ale Jandarmeriei au venit pentru a se asigura că pacienţii sunt evacuaţi în siguranţă.

"În zona spitalului s-a strans un grup de persoane care, prin acțiunile desfășurate, a îngreunat procedura de evacuare a unor pacienți și nu a respectat măsurile de ordine publică și protecție luate de jandarmi în acest context.

Scopul măsurilor luate de jandarmi este acela de a crea condițiile normale de siguranță pentru personalul medical si pacienții care sunt transferați", a transmis, vineri, Jandarmeria București.

