Sute de poliţişti din ţară protestează în Piaţa Victoriei! Florin Cîţu a fost ''amendat'' şi sancţionat pe timp nelimitat

Nemulțumiți de deciziile luate în utima vreme de Guvern, polițiștii au ieșit în stradă pentru a potesta. Sindicaliștii anunță că vor protesta în 15 locații din Capitală.

Florin Cîţu a primit o ''amendă'' de la Poliţia Română

''De aproximativ două luni de zile, sindicatul nostru este sesizat zilnic cu privire la faptul că un nemernic de conducător auto conduce pe șoselele României cu o mașină care are numărul București 2021 GUV. Această mașină a fost depistată astăzi, conducând haotic pe străzile Bucureștiului, dar și a României și am constatat că la volan este un domn Cîțu care habar nu are să conducă această mașină care se numește Guvernul României. Drept urmare, am luat decizia ca în baza Legii 153 din 2017, legii 223 din 2015, Ordonanței de Urgență 226, să sancționăm acest Guvern nemernic și să aplicăm sancțiunea suspendării sale pe timp nelimitat. Ne-am săturat de minciunile lor, ne-am săturat de modul grotesc în care încearcă să ascundă sub preș incompetența. Să plece acasă, să lase pe alții competenți care să conducă această țară'', a spus Zerca Vasile, lider SNPPC Constanța, marţi, în exclusivitate la Antena 3.

Sindicaliștii din mai multe orașe din țară s-au adunat în număr mare în Piața Victoriei, iar apoi se vor îndrepta spre Palatul Parlamentului.

Polițiștii și-au strigat nemulțumirie cu privire la condițiile de muncă

Oamenii legii cer să nu se înghețe pensiile civile și militare, să nu se renunțe la vocherele de vacanță și de asemenea, să se crească salariul minim pe economie.

''O altă situație care îi nemulțumește pe polițiști este lipsa vaccinării a celor din teren, din linia întâi.

Nu vrem privilegii!

Nu vrem majorări salariale, vrem predictibilitate în sistemul de salarizare! Vrem respect pentru pensionari, nu ordonanțe care sfidează legile in vigoare!

SNPPC NU SE DEZICE!'', au transmis reprezentanţii SNPPC pe pagina de Facebook.

