Doi polițiști din Constanța, eroi pentru tatăl unui copil bolnav prins cu mașina pe plajă la Mamaia

"Ionuț și Andretii se aflau în patrulare în stațiunea Mamaia, când au observat o mașină staționată pe marginea apei.

Pe moment, au crezut că este vorba despre un teribilist, care profită de vremea frumoasă și plaja liberă.

Ajunși în dreptul mașinii, s-au legitimat, însă reacția șoferului a fost complet neașteptată.

“-Domnilor polițiști, știu că am greșit, dar altă soluție nu am avut. Copilul meu este foarte bolnav și trebuie să îi dau zilnic tratamentul medical. A zis că îl ia doar dacă îl duc pe malul mării. Încerc de mai bine de o oră să îl conving. Altă soluție nu am avut. Nu puteam să îl iau în brațe. Vă rog să mă credeți că sunt disperat. Acum două minute am reușit să îl conving să ia tratamentul și starea lui s-a ameliorat.

Polițiștii au observat băiatul din mașină, dar și disperarea din ochii tatălui.

Băiatul suferea de o boală cumplită și, din păcate, suferința sa era vizibilă.

-Stați liniștit, domnule. Vă ajutăm noi să ieșiți de aici, i-au spus cei doi polițiști văzând curioșii care se adunau în apropiere, o parte dintre ei exprimându-și nemulțumirea față de prezența acelei mașini pe plajă.

Bărbatul știa că este admonestat de cei din jur. De cei care nu îi știau povestea și suferința.

“-Nu o să vă amendăm. Sancțiunea este de 10 mii de lei. O să vă dăm un avertisment. Aceasta este soluția legală. Și vă dorim multă putere și sănătate copilului.”

La final, doi bărbați care au asistat de pe margine și care nu știau ce s-a întâmplat cu adevărat, le-au transmis celor doi polițiști:

"-Sper că i-ați dat să se sature!"

Cât de ușor este să îi judecăm pe cei din jur și să aruncăm cuvinte jignitoare pentru nimic, fără să știm adevărata poveste.

Dacă ar fi știut, oare ar mai fi spus asta?

Poate că acel om, acel tată, era deja sătul de atâta suferință!

Colegii mei le-au răspuns simplu:

"-Ne-am făcut datoria...de a fi OAMENI!"

Le mulțumesc colegilor mei, pentru gestul moral și dovada de înțelegere, dar și profesionalism. Dragi prieteni, în aceste clipe încărcate, vă adresez o rugăminte!

Haideți, să fim mai buni, să fim mai uniți! O națiune unită este o națiune puternică!", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a ministrului Marcel Vela.