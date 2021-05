Poliţiştii îi scriu ministrului Bode: "Suntem îmbrăcaţi ca nişte nuntaşi!"

Nemulţumit de felul în care arată uniforma pe care trebuia să o îmbrace, un poliţist din cadrul Secției 7 Poliție București i-a transmis ministrului Lucian Bode o scrisoare deschisă.

Silviu spune că uniformele poliţiştilor nu sunt deloc potrivite pentru intervenţii, ci mai degrabă, arată ca cele pe care le îmbracă nuntaşii.

"Probabil aţi văzut pe toate drumurile poliţişti îmbrăcaţi în nuntaşi, aş putea spune, ca să folosim un termen mai apropiat, pentru că în niciun caz, aceea nu e uniformă de intervenţie. Încă am bluzonul oficial de la ei. Încă îmi place, chiar dacă nu e cel mai practic buzon, dar port vesta anti-glonț peste. Pantalonii sunt cumpărați de mine. Sunt niște pantaloni relativ iefini, de la o firmă oarecare. Se respectă culorile, în afară de buzunarele laterale care mă ajută pe mine să transport diverse lucruri. Nu este nimic diferit. Ghetuțele sunt practice, cu o talpă foarte bună, nu pătrunde apa prin ele. Acestea costă undeva la 850 lei, nu mai știu exact cât am dat pe ele. Un baston telescopic care, deși nu l-am primit în dotare, este prevăzut și aparent, îl putem purta. O centură tactică, mult mai bună față de ceea ce am primit noi. Trebuie să ne uităm peste tot în Europa.

"Până și frații noștri molodveni, sunt mult mai bine echipați decât noi"

Adică, nu trebuie să spun eu, cum ar arăta uniforma ideală pentru mine.Nici eu nu știu, dar dacă este neapărat nevoie, domnul ministru să mă invite la Minister, să îmi dea trei croitori, doi designeri și eu mă duc cu o echipă de colegi, și într-o săptămână punem la punct o uniformă.

Nu am primit nicio reacţie din partea ministrului Lucian Bodea, dar încă aşteptăm.

Am făcut o invitaţie la o cafea, pe capota Loganului. Fac cinste şi o să iau din aia bună de la peco, cu 10 lei, dacă nu vrea domnul să bea cu 2 lei", a spus poliţistul care este semnatarul acestei scrisori.

"Silviu face parte din echipa Sindicatului EUROPOL alături de alte mii de tineri polițiști care nu mai acceptă deviza "lasă bă că merge și așa". Vrea schimbare, vrea condiții de muncă decente și o uniformă adaptată la munca de teren. Oare cere chiar atât de mult?!", se arată într-o postare, pe pagina de Facebook a Sindicatului EUROPOL.

Cosmin Andreica: "Noi stăm la 40 de grade în stradă şi la -20 de grade, tot în stradă. Este un apel la decenţă!"

Cosmin Andreica, preşedintele Sindicatului EUROPOL, a intervenit în direct la Antena 3, unde a vorbit în exclusivitate despre relatările prezentate de poliţist.

"Îi mulţumesc pentru popularizarea subiectului. Vobim despre relatările unui coleg care se loveşte zilnic de condiţiile proaste în privinţa materialelelor uniformei de serviciu pe care o avem în momentul de faţă. O uniformă de serviciu care are pantaloni de stofă la dungă, uniformă cu pantofi de piele, în condiţiile în care noi stăm la 40 de grade în stradă şi la -20 de grade, tot în stradă. Este un apel la decenţă, până la urmă, la nişte condiţii fireşti de muncă, mai ales în contexul în care, această uniformă, a fost deja supusă unor modificări legislative a căror procedură de dialog social şi de transparenţă, a fost finalizată în luna septembrie a anului trecut, iar din acel moment şi până acum, Ministerul refuză să promoveze modificările hotărârii de Guvern. E clar că aici sunt nişte interese", a declarat Cosmin Andreica, liderul sindicatului Europol, la Antena 3.

Scrisoarea unui polițist din linia întâi către ministrul Lucian Bode

Silviu este colegul nostru din cadrul Secției 7 Poliție București, un polițist devotat și cu o dorință aprigă de a-și face în mod exemplar meseria pe care o iubește foarte mult. În rândurile următoare veți putea vedea o radiografie a Poliției Române prin filtrul ochilor unui simplu polițist aflat în stradă, în prima linie.

”Am onoarea să vă salut, domnule ministru!

Deși am puține speranțe ca veți citi acest mesaj, am ales să vă expun o situație pe care dumneavoastră o puteți rezolva ușor. Sunt polițist de aproximativ 2 ani și jumătate la una dintre cele mai dificile secții din capitală, implicit din țară. Ca să vă faceți o idee, la această secție uneori un echipaj poate prelua și 12 intervenții 112 într-o tura de 8h (experiență proprie). În scurta mea activitate am avut parte de multiple intervenții în forță, fiind nevoie de incatușare forțată, forță fizică, alergare după infractori, escaladare garduri și alte lucruri pe care societatea civilă le vede doar la TV.

De asemenea, am fost victima a 3 infracțiuni de ultraj în anul 2020. Nu de puține ori am ajuns acasă cu dureri grave de spate și de picioare după mai bine de 8ore petrecute în pantofii cu găurele și talpa de cauciuc, specifici muncii de birou la situația actuală. Și nu de puține ori mi-am petrecut jumătate din program cu pantalonii la dungă specifici CFR, rupți între picioare și nu numai. Și de aceste lucruri s-au plâns toți colegii mei, fără excepție. În urmă cu aproximativ 2 ani, colegii mei sătui de lipsa de interes la nivelul MAI și IGPR, au ales sa pună confortul, siguranța și sănătatea pe primul plan.

Astfel, 90% din colegii mei, inclusiv eu, am ajuns sa înlocuim pantofii din echipare cu încălțăminte tactica de o mai bună calitate și cu un indice de confort net superior. De asemenea, pantalonii la dungă au fost înlocuiți cu pantaloni tactici cu o croială ergonomică, material mai bun și aspect mai plăcut, care au adus o mai bună mobilitate și un confort sporit. Vă mărturisesc faptul că în ultimul an de când am "ajustat" uniforma și am investit peste 3000 lei cu mare efort financiar din propriul buzunar, munca a devenit ceva mai ușoară, mai plăcută și încrederea în mine a crescut considerabil.

Din partea societății civile am primit multiple aprecieri și am observat o reală schimbare în atitudinea persoanelor cu înclinații violente. Din cele văzute în mediul online, apreciez faptul că 80% din polițiștii din țară sunt de aceeași părere cu mine și și-au ajustat uniforma, sătui probabil de promisiuni și amânarea la nesfârșit a adoptării unei noi uniforme atât de necesare vremurilor actuale. În ultima perioada, controalele s-au înmulțit și au început presiunile pentru a ne întoarce la uniforma oficială, total depășită de vreme.

Lucrătorii Direcției de Ordine Publică ne amenință cu cercetări din cauza uniformei, polițiștii din stradă fiind tratați cu un aer de superioritate și cu aroganță.

Nimeni nu ne-a întrebat dacă ne e frig, cald, foame, sete sau din ce bani spălăm și reparăm mașinile ministerului, dar am fost "hăituiți" pe tema uniformei. Practic suntem "hăituiți" pentru simplul fapt că am încercat sa ne facem munca mai ușoară și am încercat sa aducem o îmbunătățire a serviciului polițienesc.

Noi nu vrem să încălcăm legea, vrem doar condiții mai bune de muncă. Serviciul polițienesc are deja destule lipsuri pe care noi le decontăm direct iar ultimele presiuni din partea conducerii au stârnit o nemulțumire generală în rândul polițiștilor, nemulțumire care este pe punctul de a se transforma într-o revoltă din care toată lumea are de pierdut.

În speranța că veți reflecta la cele expuse de mine, noi polițiștii din stradă vă cerem ajutor și înțelegere. Cât despre mine, oricând veți dori să luați pulsul direct din stradă, sau pur și simplu vreți să serviți o cafea la automat pe capota Loganului cu un om simplu și onest, vă stau la dispoziție și vă asigur de o reală colaborare din care veți vedea o altă față a Politiei a cărei imagine probabil ajunge distorsionat la dumneavoastră.

Vă mulțumesc anticipat!

Mă semnez, un simplu polițist din linia întâi", se arată în postarea de pe pagina de Facebook a Sindicatului EUROPOL.

