Poliţiştii de frontieră au găsit, pe DN5, un bărbat turc ascuns într-un TIR, printre bare de aluminiu. Cum a ajuns acolo

<1 minut de citit Publicat la 08:16 27 Aug 2026 Modificat la 08:32 27 Aug 2026

Poliţiştii de frontieră au găsit, pe DN5, un bărbat turc ascuns într-un TIR, printre bare de aluminiu. Sursa foto: Poliţia de Frontieră

Polițiștii de frontieră de la Vama Giurgiu au depistat, miercuri, ascuns în semiremorca unui ansamblu rutier care transporta bare de aluminiu, un cetățean străin fără documente valabile de călătorie. Oamenii legii au constatat că montarea cablului asigurator al semiremorcii era necorespunzătoare, acesta fiind, totodată, prea slăbit, situaţie care a făcut posibilă pătrunderea persoanei în compartimentul de marfă, în condiţiile în care sigiliul vamal aplicat a fost găsit intact.

"În prezent, față de persoana în cauză, polițiștii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat, faptă prevăzută și pedepsită de Codul penal, urmând ca, la finalizarea cercetărilor, să fie propuse soluții legale prin unitatea de parchet.

Având în vedere cele constatate, cetățeanul străin depistat ascuns a fost predat autorităților bulgare, în vederea continuării cercetărilor și dispunerii măsurilor legale ce se impun", au precizat autorităţile.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu transmite că acționează permanent, în cooperare cu Poliția de Frontieră din Republica Bulgaria, pentru aplicarea măsurilor compensatorii la frontiera internă Schengen, gestionarea fluxurilor migraționiste și combaterea infracționalității transfrontaliere.

"Cooperarea vizează intensificarea schimbului de informații operative și desfășurarea de acțiuni comune, în scopul asigurării unui climat de siguranță și securitate în spațiul Schengen", au adăugat poliţiştii de frontieră.