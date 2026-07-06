Poliţiştii români care l-au prins pe Mohamed Amra, decoraţi de Franţa. Predoiu: MAI, partener de încredere în securitatea europeană

Poliţiştii români care l-au prins pe Mohamed Amra, decoraţi de Franţa. Sursa foto: MAI

Autorităţile franceze au decorat, luni, 16 poliţişti români implicaţi în capturarea traficantului de droguri francez Mohamed Amra, în cadrul unei ceremonii organizate de Ambasada Franţei la Bucureşti.

"Distincţiile reprezintă o recunoaştere a contribuţiei decisive pe care structurile Ministerului Afacerilor Interne au avut-o în localizarea şi arestarea infractorului urmărit internaţional", informează un comunicat al MAI transmis AGERPRES.

Prezent la ceremonie, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că aceste distincţii recompensează nu doar meritele individuale ale poliţiştilor români, ci confirmă soliditatea cooperării dintre România şi Franţa în domeniul securităţii şi al combaterii criminalităţii organizate.

"Recompensarea poliţiştilor români de către statul francez este o recunoaştere a profesionalismului, curajului şi eficienţei de care au dat dovadă în această operaţiune. Este, totodată, o confirmare a faptului că Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale - Poliţia Română şi Jandarmeria Română - este un partener de încredere în combaterea criminalităţii organizate la nivel european", a declarat ministrul.

În discursul său, Predoiu a evidenţiat că Medalia de Onoare a Poliţiei Naţionale Franceze simbolizează nu doar recunoaşterea unei misiuni îndeplinite exemplar, ci şi valorile care definesc profesia de poliţist - responsabilitatea, curajul şi angajamentul faţă de lege.

Ministrul a descris relaţia dintre România şi Franţa drept "un parteneriat exemplar", construit pe încredere reciprocă şi cooperare operaţională eficientă, arătând că succesul operaţiunii împotriva lui Mohamed Amra demonstrează cât de importantă este colaborarea dintre autorităţile europene în combaterea criminalităţii transfrontaliere.

Adresându-se poliţiştilor decoraţi, Predoiu le-a transmis că distincţiile primite reprezintă atât o recunoaştere a rezultatelor obţinute, cât şi o responsabilitate pentru viitor.

"Medalia pe care o primiţi astăzi este o distincţie individuală, dar ea vorbeşte despre onoarea unei întregi instituţii. Dacă aceasta este prima recunoaştere importantă a activităţii dumneavoastră, primiţi-o ca pe un semn că sunteţi pe drumul cel bun, dar şi ca pe o obligaţie de a continua cu aceeaşi integritate, aceeaşi rigoare şi acelaşi curaj. Dacă nu este prima distincţie din cariera dumneavoastră, atunci ea confirmă că aţi devenit un reper profesional şi moral pentru colegii mai tineri", a afirmat ministrul.

Cătălin Predoiu a evidenţiat că operaţiunea de capturare a lui Mohamed Amra a reprezentat "o adevărată provocare pentru cooperarea poliţienească europeană", fiind posibilă datorită coordonării exemplare dintre autorităţile române şi franceze şi schimbului eficient de informaţii.

"Acest rezultat confirmă faptul că România este un partener de încredere în arhitectura europeană de securitate şi că aduce o contribuţie reală cooperării poliţieneşti din spaţiul Schengen, printr-un schimb de informaţii mai relevant şi printr-o cooperare mai rapidă şi mai eficientă", a subliniat Predoiu.

El a menţionat că, în actualul context de securitate, ameninţările generate de criminalitatea organizată depăşesc graniţele naţionale şi pot fi combătute doar printr-o acţiune comună a statelor europene.

La rândul său, ambasadorul Franţei în România, Nicolas Warnery, a apreciat contribuţia decisivă a autorităţilor române la capturarea lui Mohamed Amra şi a evidenţiat nivelul excelent al cooperării dintre instituţiile de aplicare a legii din cele două ţări.

Amra omorâse doi agenţi de penitenciar

Mohamed Amra, supranumit "Musca", a fost localizat şi arestat în România la nouă luni după evadarea sa spectaculoasă din Franţa, în timpul căreia doi agenţi de penitenciar au fost ucişi şi trei au fost răniţi grav.

Acesta era urmărit în baza a trei mandate europene de arestare pentru evadare, omor, trafic de droguri şi lipsire de libertate, fiind suspectat de legături cu grupări interlope din Marsilia, precum şi de coordonarea unor asasinate din penitenciar.

Capturarea sa a fost salutată la cel mai înalt nivel la Paris. Premierul francez a declarat că, după nouă luni de urmărire, Amra a fost în sfârşit arestat şi preşedintele Emmanuel Macron a calificat operaţiunea drept "un succes formidabil".

Ceremonia de decorare a poliţiştilor români şi distincţiile acordate de autorităţile franceze reprezintă una dintre cele mai importante recunoaşteri internaţionale primite în ultimii ani de structurile MAI, confirmând atât profesionalismul acestora, cât şi rolul esenţial al cooperării dintre România şi Franţa în consolidarea securităţii europene.