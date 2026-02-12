Portocale pline de pesticide, vândute în marile magazine din România: La raft aveau altă etichetă. 12 persoane duse la audieri

Portocale pline de pesticide, vândute în marile magazine din România. Foto: Getty Images

Sunt percheziţii la importatorii de portocale, în București şi alte două judeţe. Potrivit surselor Antena 3 CNN, aceştia schimbau etichetele care atestau ţara de origine pentru a ascunde nivelul ridicat de pesticide, iar fructele ajungeau pe rafturile marilor magazine.

Sunt în desfășurare opt percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Ialomița, într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală, falsificarea sau substituirea unor produse și fals în înscrisuri sub semnătură privată, potrivit anchetatorilor.

Mai multe persoane ar fi importat din Egipt peste 12.300 kg de portocale. În momentul în care le-ar fi adus în țară, ar fi schimbat etichetele și ambalajele acestora, astfel încât să lase impresia că portocalele provin din Grecia, pentru a le putea vinde ulterior în magazine.

Portocalele ar fi avut un nivel ridicat de pesticide, acesta fiind motivul pentru care nu le puteau comercializa în supermarketuri cu etichetele reale de proveniență.

La finalul perchezițiilor, 12 persoane urmează să fie aduse la audieri, dintre care două în calitate de suspecți și zece în calitate de martori.

Foarte important, mai precizează anchetatorii, toate veniturile obținute din vânzarea portocalelor în supermarketuri nu au fost înregistrate în bilanțul firmei, fapt care constituie infracțiunea de evaziune fiscală.