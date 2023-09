Povestea șoferului declarat "drogat" care și-a demonstrat nevinovăția: "Am avut noroc"

Acesta este cazul unui bărbat din Rădăuți, oprit de un echipaj rutier, în cadrul unei acțiuni de control în trafic și care a fost de acord să fie testat cu aparatul DrogTest public. Surprinzător, rezultatul a ieșit pozitiv.

Spre marea surpriză a tuturor, inclusiv a celui testat, bărbatul a ieșit pozitiv la benzodiazepine (BZD).

Cristian Rusu, care deține o afacere în Rădăuți, s-a jurat că nu a consumat vreun drog însă asta evident că nu l-a scăpat de aplicarea procedurii standard.

Omul s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului sau a altei substanțe iar din acel moment nu a mai avut dreptul de a conduce.

Mașina a rămas indisponibilizată la fața locului iar el a fost escortat de polițiști la Spitalul Județean, pentru recoltarea de probe biologice.

Știind că nu poate avea în organism urmele vreunui drog, Rusu a făcut imediat demersuri pentru a urgenta obținerea rezultatelor de urină și sânge care i-au fost recoltate și trimise la Institutul de Medicină Legală Iași.

Aflând că rezultatele pot veni și după 4-6 luni, timp în care rămânea cu dosarul penal și fără drept de a conduce, Rusu a plătit din propriul buzunar buletinele de analize și a obținut confirmarea că este negativ la toate substanțele interzise.

Conform legii, acesta și-a putut recăpăta permisul de conducere abia când procurorul i-a clasat dosarul, iar asta a însemnat cu totul în jur de două luni de zile.

La începutul lunii iunie, dosarul a fost clasat iar bărbatul și-a recăpătat permisul de conducere.

Acest caz aruncă evidente semne de întrebare asupra acurateței acestor noi aparate DrugTest intrate în dotarea polițiștilor rutieri suceveni de la finele anului trecut.

"Am fost catalogat la nivel de județ ca "drogat". Toate site-urile m-au prezentat ca fiind așa. Am făcut analizele care au ieșit negative. Am primit permisul după 9 săptămâni.

Am avut noroc pentru că am fost sfătuit să-mi plătesc eu analizele, în regim de urgență. Am înțeles de la alte persoane că sunt cazuri care durează și un an de zile", a spus Cristian Rusu, potrivit News Bucovina.