Povestea uluitoare a fetiței hrănite doar cu pufuleți. Cine a adoptat-o și cum arată astăzi

Este salvată de medicii din Iași și a fost apoi înfiată de medicul Maia Tudose de la Spitalul de copii "Sfânta Maria" din Iași.

După aproape 3 ani, în anul 2017, când fetița împlinea 7 ani, pe 14 ianuarie, de ziua sa, cel care a avut grijă de ea ca de propriul copil, profesor doctor Marin Burlea, președintele Societății române de pediatrie, a sărbătorit-o așa cum o face în fiecare an.

Tatăl său adoptiv, Dragoș Tudose, a povestit, marți seară, la Sinteza zilei, cum a decis să o adopte pe Flori și cum i-a schimbat viața acest gest.

"Nu ne-am gândit atunci să o adoptăm în mod cert - pur și simplu ne-am atașat de ea. Plimbările au fost multe și din ce în ce mai dese. Ea avea deficiențe de vorbire și trebuia preluată de un centru de plasament pentru copii cu handicap.

Din momentul în care am auzit că am putea să pierdem am luat hotărârea de a face ceva și am reușit asta prin plasamentul de urgență în vederea adoptării", a povestit Dragoș Tudose.

Flori are acum 10 ani și, deși a aflat între timp că este un copil adoptat, este fericită alături de familia ei, care s-a mărit cu doi gemeni.