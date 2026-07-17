Prefectul Capitalei a sunat două zile degeaba la Administrația Străzilor să întrebe de toaletele de la Universitate. Apoi le-a văzut

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a solicitat directorului Administraţiei Străzilor Bucureşti ca toaletele din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii să fie reparate, curăţate şi redeschise săptămâna viitoare. FOTO: Facebook Andrei Nistor

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a solicitat directorului Administraţiei Străzilor Bucureşti ca toaletele din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii, care au fost închise din cauza unor defecţiuni repetate ale sistemului de evacuare, să fie reparate, curăţate şi redeschise săptămâna viitoare.

"Toaletele publice din pasajul pietonal de la Piaţa Universităţii sunt închise de luni de zile. În urma sesizărilor primite din partea cetăţenilor, am verificat situaţia.

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Timp de două zile am sunat la numerele de telefon ale Administraţiei Străzilor Bucureşti, instituţia care administrează pasajul, dar nu ne-a răspuns nimeni. La faţa locului ni s-a comunicat că toaletele au fost închise din cauza unor defecţiuni repetate ale sistemului de evacuare. În interior am constatat însă şi o stare avansată de degradare: obiecte sanitare sparte, uşi defecte, robinete nefuncţionale şi echipamente vandalizate", a scris Andrei Nistor, vineri, pe Facebook.



El a subliniat că pasajul de la Piaţa Universităţii este unul dintre cele mai circulate locuri din Bucureşti, traversat zilnic de zeci de mii de oameni şi vizitat de mii de turişti, iar în aceste condiţii lipsa unui serviciu public esenţial este "inacceptabilă".



"Administraţia Străzilor Bucureşti are obligaţia legală de a administra acest spaţiu şi de a asigura funcţionarea serviciilor publice aferente, mai ales că încasează chirii pentru toate spaţiile comerciale din pasaj.

În cadrul discuţiei telefonice avute cu directorul Administraţiei Străzilor Bucureşti, am solicitat ca săptămâna viitoare toaletele să fie reparate, curăţate şi redeschise.

Înţeleg temerea că ar putea fi vandalizate din nou, însă acesta nu poate reprezenta un motiv pentru a priva cetăţenii Bucureştiului şi vizitatorii Capitalei de dreptul la servicii publice funcţionale şi la un spaţiu public administrat corespunzător", a adăugat prefectul Capitalei.