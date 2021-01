Premieră mondială românească în pandemia COVID. Soluţia pentru a detecta mai rapid infecţia cu coronavirus

În prezent, testele RT-PCR sunt baza pentru depistarea infecţiei cu coronavirus, iar aparatul pe care se lucrează este destul de mare şi este nevoie de personal specializat.

Rezultatul acestui test durează câteva ore, iar acum, prin proiectul IMT (al Institutului de Micro și Nanotehnologie IMT), se încearcă realizarea în paralel a trei dispozitive microfluidice care să integreze pe un singur cip toate operațiile pe care le efectuează PCR-ul, potrivit editiadedimineata.ro.

Institut: Avem proiectul și vrem să facem până în decembrie trei dispozitive

"Am proiectat deja și vrem să realizăm până în decembrie anul acesta trei dispozitive, unul fiind o miniaturizare a PCR-ului clasic, adică RT-PCR, al doilea o miniaturizare a dispozitivului de amplificare izotermă mediată în buclă, numit LAMP, mai pe scurt.

Ambele dispozitive sunt cuplate cu o platformă electrochimică de detecție a catenelor ADN.

Iar al treilea dispozitiv pe care vrem să-l realizăm este un tranzistor cu efect de câmp pe bază de grafenă, decorată cu nanoparticule de aur, pentru detecția virusului din exudat laringo-faringian sau nazal prin țintirea unei proteine mai înalt conservate decât proteina spike care se detectează în prezent.

Aceasta, cu tranzistorul cu efect de câmp, este o premieră mondială", a explicat Marioara Avram, de la Institutul de Micro și Nanotehnologie (IMT).

IMT vrea să facă trei dispozitive noi în următoarele luni

Pentru realizarea acestui proiect, IMT lucrează cu Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, cu Institutul de Cercetare al Facultății de Medicină din Iași, cu Spitalul de Pneumoftiziologie și o firmă cu capital 100% românesc, căreia i se va transfera tehnologia.

"Când a apărut pandemia, imediat am încercat să mă documentez. Am apelat la site-ul de la revista Nature care imediat a început să îmi trimită toate noutățile care apăreau.

Am pus cap la cap toate informațiile, am stat de dimineață până seara și am citit tot ce trebuia. Așa fac la început de an, îmi aleg tematicile noi. Aleg literatura de specialitate și văd ce este nou în domeniul în care lucrez, apoi încerc să văd de ce expertize am nevoie", a adăugat Marioara Avram.

Având în vedere incidența ridicată a virusului SARS CoV-2, s-a impus dezvoltarea unor noi metode de detecție rapidă cu specificitate şi selectivitate înaltă, și costuri scăzute.