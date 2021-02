Un preot din Constanţa munceşte de cinci ani pentru a ridica un aşezământ pentru copii abandonaţi şi mame abuzate

De 5 ani munceşte alături de muncitori şi speră că in doua luni să îl mai despartă de a-şi vedea visul devenit realitate. Vrea să îl inaugureze chiar de ziua lui, acesta fiind singurul cadou pe care şi-l doreşte.

Preotul Claudiu Banu din Constanţa munceşte de ani de zile la realizarea visului de a le construi o locuinţă copiilor abandonaţi.

"Am visat că eram înconjurat de mulţi copii şi m-am trezit tulburat din acel vis. L-am povestit apropiaţilor mei, familiei mele şi am aşteptat ca Dumnezeu să rânduiască momentul când am luat decizia de a face acest aşezământ.

Momentul important a fost când am primit acest teren, care este în proprietatea parohiei noastre, teren primit pentru a-mi face o casă eu însumi. Şi cel care mi-a dăruit acest teren, din familie, o rudă, i-am povestit acest vis şi i-am spus că aş vrea să facem un aşezământ pentru copii abandonaţi.

Eu, în acea perioadă, vizitasem copiii abandonaţi în spitalul din Constanţa", a declarat părintele.

De-a lungul anilor, proiectul preotului a devenit cunoscut şi acesta a primit sprijin din partea oamenilor de afaceri şi nu numai.

"Aici e miracolul binelui. Că nu eşti singur şi doar te gândeşti: trebuie să mobilez acea clădire. Şi în câteva săptămâni îţi vine mesajul. Şi am mobilat întreaga clădire", a mai precizat preotul Claudiu Banu.

Vreme de cinci ani a lucrat părintele alături de muncitori ca să vadă fiecare perete al viitoarelor odăi pentru mame şi copii ridicat.

"M-am dus să mă reculeg la mănăstirea din Techirghiol, unde este mormântul părintelui. Când eram mic, bunica mea lucra ca femeie de serviciu la mănăstire şi atunci, copilăria mi-am petrecut-o acolo, în fiecare vară, lângă părintele Arsenie, care mi-a marcat viaţa.

Când m-am dus la mormântul părintelui, după ce am primit acest teren şi am zis wow: cine îţi dă ţie, astăzi, un teren să îţi faci o casă? Iar tu la rândul tău să spui: nu-mi fac casă pentru că nici n-aş putea şi nici nu vreau, dar uite, facem un aşezământ pentru cei sărmani", a explicat preotul.

Când va fi gata, așezământul va avea 35 de locuri.