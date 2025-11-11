Prețul motorinei a depășit pragul de 8 lei/litru. Oamenii se plâng că e "exagerat"

1 minut de citit Publicat la 14:53 11 Noi 2025 Modificat la 14:53 11 Noi 2025

Foto: Agerpres

Preţul motorinei a depăşit pragul psihologic de 8 lei, după mai multe scumpiri succesive în ultimele săptămâni. În unele staţii din ţară litrul de motorină standard se vinde cu 8 lei şi 5 bani. Scumpirea se va vedea şi la raft, spun economiştii. De la 1 ianuarie preţul carburanţilor creşte din nou ca urmare a majorării accizei.

"Am luat 11 litri numai, de 100 de lei. Nu avem ce face, trebuie să răbdăm", spun oamenii.

Mai mult, acciza urmează să crească de la 1 ianuarie, iar unii şoferi spun că nici acum, cu 8 lei per litru, nu fac faţă.

"Chiar e jenant, 8 lei mi se pare chiar foarte exagerat, nu mi se pare ok ce se întâmplă. Se mărește acciza, va crește și mai mult. Până la cât suportați să ajungă? Sincer, nici acum nu pot suporta, vă zic sincer, ar trebui să scadă, nu să mărească, nu mi se pare deloc ok", spune un şofer.

Acciza la carburanţi, şi nu numai, a mai crescut anul acesta cu 10%.

Totuşi, nu doar preţul accizei de modifică de la 1 ianuarie. Tichetele de masă vor crește şi ele de la 40 de lei la 50 de lei. În jur de trei milioane de angajați primesc acest beneficiu extrasalarial în România. Majorarea tichetelor va stimula consumul intern, deoarece va crește puterea de cumpărare.