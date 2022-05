Prezentatoarea TVR de la Eurovision a publicat filmarea cu momentul în care României i-a fost anulat votul juriului

Eda Marcus, prezentatoarea TVR, a publicat pe Instagram înregistrarea cu momentul "Bucharest is calling", consternarea ei atunci când Televiziunii Române i-a fost refuzată de către EBU (European Broadcasting Union) transmiterea în direct şi anunţarea punctajului juriului pentru Eurovision 2022.



"Aceasta este o înregistrare în timp real după ce ne-a fost refuzată intrarea în transmisiunea principală Eurovision pe motive tehnice. Înregistrarea aceasta este de fapt dovada că acele motive tehnice nu au existat, au fost doar un pretext. Au sărit pur şi simplu peste noi ca şi cand nu am fi existat", a explicat Eda Marcus.



"Nu cred", a spus Eda Marcus atunci când prezentatorul Mika a anunţat că televiziune din România are probleme tehnice.

Prezentatoarei Eda Marcus nu i s-a permis intrarea în transmisiunea oficială pentru a comunica rezultatele, aşa cum TVR agrease în prealabil cu organizatorii, conform procedurilor.

Televiziunea publică din România reacționează după izbucnirea scandalului privind anularea votului juriului României de către organizatorii Eurovision și transmite că regulile au fost schimbate în timpul jocului, cerând explicații organizatorilor.

TVR a transmis că și-a asumat în totalitate angajamentul de participare la Eurovision 2022, achitând taxa de participare și pregătind, alături de echipa lui wrs, proiectul

"Am fost surprinși să constatăm că rezultatul votului juriului României nu a fost preluat în calculul clasamentului final, organizatorii atribuind un alt set de punctaje concurenților din finală, în numele juriului țării noastre. Precizăm că juriul din România a decis să acorde punctaj maxim reprezentanților Moldovei.

Într-un mesaj transmis reprezentanților țărilor participante, sâmbătă noaptea, chiar în timpul anunțării rezultatelor votului juriilor naționale pentru finala ESC (în jurul orei 01.00), EBU a comunicat că: <În analiza voturilor date de juriile naționale de către partenerul de vot pan-european al Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) după cea de-a doua repetiție generală a celei de-a doua semifinale a Eurovision Song Contest (ESC) 2022, au fost identificate anumite modele de vot neregulate (“irregular”) în rezultatele a șase țări. Pentru a respecta Instrucțiunile de vot ale Concursului, EBU a lucrat cu partenerul său de vot pentru a calcula un rezultat agregat substitut pentru fiecare țară în cauză, atât pentru a doua semifinală, cât și pentru marea finală (calculat pe baza rezultatelor altor țări cu vot similar)>.

În mesaj, România nu a fost nominalizată explicit pe lista celor șase țări, nici nu a primit, la îmcheierea celei de-a doua semifinale, cea la care se precizează identificarea unor “modele de vot neregulate”, o comunicare oficială referitor la o suspiciune a organizatorilor privind votul juriului din România", transmite TVR.

Responsabilul desemnat de TVR să gestioneze comunicarea cu EBU pentru votul juriului național a sesizat neconcordanța între punctajele transmise în ziua precedentă, după show-ul pentru juriu, și notele pe care EBU, în timpul evenimentului, a anunțat că le va introduce în clasament, ca fiind din partea juriului național.