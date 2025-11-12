Prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant a avut loc la Sibiu: "O modalitate de refacere şi incluziune"

În weekend, Sala Transilvania din Sibiu a devenit locul unde curajul, pasiunea și spiritul de echipă s-au întâlnit pe același teren. Foto: Captură Antena 3 CNN

Sibiul a găzduit prima etapă a Campionatului Național de Baschet în Scaun Rulant. La competiție au participat cele mai puternice echipe din țară, ai căror sportivi demonstrează, meci de meci, că performanța nu cunoaște limite. Practicarea sporturilor paralimpice ca mod de reintegrare socială nu ar fi posibilă fără ajutorul sponsorilor, mai ales că jucatorii au nevoie de echipamente speciale ca să poată performa.

În weekend, Sala Transilvania din Sibiu a devenit locul unde curajul, pasiunea și spiritul de echipă s-au întâlnit pe același teren. Șapte echipe au concurat la Campionatul Național de Baschet în Scaun Rulant, un eveniment organizat sub egida Comitetului Paralimpic Român.

"Sunt șapte echipe, au venit din toată țara, adică oamenii chiar vor și eu cred că sportul reprezintă o modalitate de refacere a oamenilor, de incluziune a oamenilor cu dizabilități și ştiu din experienţa mea cum m-a ajutat sportul să redevin, să fiu ceea ce sunt astăzi", a spus Eduard Novak, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic.

"Susţinerea acestui Campionat Național de Baschet pentru persoanele în scaun rulant este doar un exemplu de acest gen. Noi susținem mai multe discipline. De ce facem această asociere? Credem cutărie că, prin creșterea vizibilității acestor discipline, vom reuși să facem mai multe persoane să se integreze la nivel de societate prin sport", a adăugat Dragoş Mîndreci, reprezentant partener al Comitetului Naţional Paralimpic.

Echipele de basket sunt formate din oameni care au înțeles să nu cedeze în fața obstacolelor. S-au înarmat cu ambiție și perseverență și sunt pregătiți să arate tuturor că performanța poate fi atinsă și din scaunul rulant.

"Folosesc scaunul rulant de 20 de ani, în urma unei căzături de pe un pod. Am ajuns să cunosc sportul în scaun rulant şi ma ajută foarte mult să mă dezvolt personal", a spus Roxana Ghineţ. jucătoare de baschet.

"Pentru noi nu există nu pot. Pentru noi există acel «încă puțin, încă puțin și încă puțin» până să ajungem să ducem la cel mai înalt nivel, să câștigăm, să devenim campion", a continuat Dumitru Şandru, jucător de baschet

Dani Troancă este fondatorul echipei sibiene de baschet în scaun rulan "Zburătorii". Atât el cât și jucătorii încearcă, prin exemplul lor, să arate tuturor că sportul poate schimba vieți și mentalități.

"Am realizat decât sunt antrenori cât de greu este să faci o echipă să-și îndeplinească obiectivul. Extraordinar de greu, dar excenar de frumos, pentru că trebuie să lucrezi și la mentalitatea lor și la motivația lor, nu numai la scheme de joc", a mărturisit antrenorul.

"Mă simt chiar «zburător» pe teren. Eu sunt mai rapid, cu frânele stau cam rău, dar mă simt foarte bine când văd atâta lume care încearcă să ne sprijine, care încearcă să fie alături de noi", a mai spus şi Mădălin Răileanu, jucător în echipa "Zburătorii".

Prin aceste competiții dedicate persoanelor cu dizabilități, organizatorii doresc să promoveze, pe lângă componenta sportivă, şi incluziunea socială.