Prima ninsoare serioasă din acest sezon a scos utilajele de deszăpezire pe drumurile din mai multe județe

2 minute de citit Publicat la 11:39 19 Noi 2025 Modificat la 11:42 19 Noi 2025

A nins abundent în mai multe zone din țară. Foto: Colaj Facebook-Meteoplus

Jumătatea lunii noiembrie a venit cu vreme rece, dar și cu primele ninsori mai consistente. În unele zone s-a depus un strat de zăpadă de 10 cm. Drumarii intervin de la primele ore pe șoselele din zonele montante.

Meteorologii au anunțat că un episod de iarnă autentică are loc în România în aceste zile. În nordul țării a început deja să ningă abundent încă de ieri, iar temperaturile au scăzut semnificativ în întreaga țară.

› Vezi galeria foto ‹

Primii fulgi de nea au apărut în Suceava, iar imaginile cu peisajele transformate peste noapte într-un decor de iarnă au devenit rapid virale în mediul online.

Primele fotografii au fost surprinse încă de marți, în zonele Paltinul și Mânăstirea Orata, unde s-a depus deja un strat consistent de zăpadă.

Un strat consistent de zăpadă s-a depus și în județul Buzău, potrivit imaginilor publicate pe Facebook de Meteoplus.

Și în Vrancea stratul de zăpadă măsoară deja câțiva centimetri.

În Bacău, stratul de zăpadă măsoară 3 cm.

Ninsori puternice au fost semnalate și pe șoselele din județul Neamț, în zona localității Petru Vodă.

Stratul de zapadă depus în ultimele ore:

83 cm - Vf. Omu

9 cm - Miercurea Ciuc

6 cm - Bucin - Harghita

5 cm - Piatra Neamț

4 cm - Toplița

4 cm - Bârnova – Iași

3 cm - Iași

3 cm - Bacău

3 cm - Negrești – Vaslui

1 cm - Suceava

Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a precizat luni, la Antena 3 CNN, că cel mai mult va ninge în zonele montane, unde stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm.

Totodată, ninsori semnificative vor avea loc și în regiuni mai joase din Transilvania și Moldova.

“În această dimineață s-a actualizat estimarea pentru finalul toamnei 2025 și debutul iernii 2026. În medie, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit până la finalul lunii noiembrie și prima jumătate a lunii decembrie. Se păstrează semnalul unui regim de temperaturi apropiate de normele specifice datei din calendar.

Până atunci traversăm un episod de iarnă autentică, de durată scurtă, având în vedere deja că precipitațiile prezente în toată zona montană în următoarele ore și pe parcursul nopții care urmează vor permite depunerea unui strat de zăpadă de 10-15 cm dar și în zonele mai joase din Transilvania și din Moldova”, a spus directorul ANM.

Elena Mateescu a mai precizat că până la finalul săptămânii vor exista zone cu iarnă autentică.