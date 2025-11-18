Ninsori abundente în România, în următoarele zile. Director ANM: “Răcirea va fi semnificativă în întreaga țară”

2 minute de citit Publicat la 14:19 18 Noi 2025 Modificat la 14:19 18 Noi 2025

Până la finalul săptămânii vor exista zone cu iarnă autentică. FOTO: Hepta

Un episod de iarnă autentică are loc în România în următoarele zile. În nordul țări a început deja să ningă abundent iar temperaturile au scăzut semnificativ în întreaga țară.

După ce meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, directorul ANM, Elena Mateescu a precizat pentru Antena 3 CNN că cel mai mult va ninge în zonele montane, unde stratul de zăpadă va ajunge până la 15 cm. Totodată, ninsori semnificative vor avea loc și în regiuni mai joase din Transilvania și Moldova.

“În această dimineață s-a actualizat estimarea pentru finalul toamnei 2025 și debutul iernii 2026. În medie, temperaturile vor fi mai ridicate decât în mod obișnuit până la finalul lunii noiembrie și prima jumătate a lunii decembrie. Se păstrează semnalul unui regim de temperaturi apropiate de normele specifice datei din calendar.

Până atunci traversăm un episod de iarnă autentică, de durată scurtă, având în vedere deja că precipitațiile prezente în toată zona montană în următoarele ore și pe parcursul nopții care urmează vor permite depunerea unui strat de zăpadă de 10-15 cm dar și în zonele mai joase din Transilvania și din Moldova”, a spus directorul ANM.

Cât durează episodul de iarnă autentică din România

Elena Mateescu a mai spus că până la finalul săptămânii vor exista zone cu iarnă autentică.

“Debutul precipitațiilor mixte arată că pentru o durată în următoarele zile 24-48 de ore vorbim de iarnă în această parte a țării (zone din Transilvania și Moldova, n.r.), dar și regimul de temperaturi foarte coborât cu diferențe chiar la această oră semnificative în zonele nordice unde înregistrăm valori de 3-4 grade Celsius, comparativ cu Sud-Est, unde la Călărași sau Cernavodă consemnăm 21 de grade Celsus, în Capitală 13-14 grade Celsius”.

Dacă astăzi mai sunt posibile valori de până la 21 de grade în partea de Sud-Est a țării, mâine răcirea va fi semnificativă în întreaga țară, mai spune directorul ANM.

“Decartul temperaturilor va fi cuprins între 5-10 grade, 10 grade doar în vest. De joi, până la finalul săptămânii temperaturile vor fi în creștere. Ne apropiem de 20-21 de grade, în special în sud și sud-est”.

Precizările directorului ANM vin după ce meteorologii au avertizat că, între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România intră sub influența unui episod de vreme severă, cu ploi importante cantitativ, ninsori, vânt intens și o răcire bruscă de peste 10 grade în unele regiuni.

Meteorologii explică faptul că România se află la „cuplajul” dintre două sisteme atmosferice: un front rece care intră din nord și aduce o răcire semnificativă, și un ciclon sudic responsabili pentru ploile abundente.