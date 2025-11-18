România, între un ciclon și un front rece. ANM anunță vreme severă, cu ninsori, ploi și frig: Temperaturile scad brusc cu zece grade

ANM anunță ninsori, ploi și frig. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni o informare valabilă până miercuri la prânz, care vizează ploi abundente, precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și un proces accelerat de răcire a vremii. În anumite zone, se va depune strat de zăpadă.

Meteorologii avertizează că, între 18 noiembrie, ora 10, și 19 noiembrie, ora 14, România intră sub influența unui episod de vreme severă, cu ploi importante cantitativ, ninsori, vânt intens și o răcire bruscă de peste 10 grade în unele regiuni.

Potrivit ANM, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar în Oltenia, Muntenia și Dobrogea cantitățile de apă vor ajunge la 20…30 l/mp.

În Transilvania și Moldova, precipitațiile vor deveni mixte, iar în noaptea de marți spre miercuri (18/19 noiembrie) acestea se vor transforma în ninsori, formându-se un strat de zăpadă de 2 - 6 cm, izolat până la 10 - 12 cm.

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat consistent, mai ales pe creste, unde poate depăși 15 cm.

Meteorologii explică faptul că România se află la „cuplajul” dintre două sisteme atmosferice: un front rece care intră din nord și aduce o răcire semnificativă, și un ciclon sudic responsabili pentru ploile abundente.

În vestul țării, unde ieri s-au înregistrat maxime de 20…21°C, temperaturile au scăzut astăzi la 7…9°C, o diferență de peste 10 grade. În sud-est, maximele de 18…20°C vor fi înlocuite mâine de valori care nu vor mai depăși 8…9°C.

Vântul va avea intensificări locale și temporare în estul, sud-estul și centrul țării pe parcursul zilei, iar noaptea în regiunile sudice, cu rafale de 40…60 km/h.

Procesul de răcire va continua și miercuri, când maximele se vor situa între 4 și 11°C, marcând tranziția fermă către un regim termic specific iernii timpurii.