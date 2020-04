Prima reacție a președintelui Casei de Pensii: Am aflat din presă că am fost revocat. Nu am ce să îmi reproșez

Într-un anunț pe o rețea socială, ministrul muncii, Violeta Alexandru, spunea că a cerut revocarea lui Laurențiu Țenț, pe motiv că acesta nu a îndeplinit indicatorii de performanță, mai mulți pensionari plângându-se de mai multe probleme, considerate inacceptabile de ministru.

Între timp, deja a fost publicată decizia de revocare din funcție în Monitorul Oficial, funcțiile lui Laurențiu Țenț fiind preluate de secretarul general al Casei Naționale de Pensii, Tomiță Murgoci.

”Am aflat din presă, de pe Facebook. Am avut o mare mirare, pentru că nu înțeleg motivul. Am avut discuții în ultima perioadă normale, instituționale!”, a declarat Laurențiu Țenț pentru Antena3.

”Sincer nu îmi reproșez nimic. Adică evident, tot timpul, este loc de mai bine. Însă nu pot spune că am ceva să îmi reproșez. Oricum am de gând astăzi să trimit un raport de activitate cu ceea ce am reușit să realizez și ceea ce îmi doream să realizez. Cu ce am realizat în aceste 4 luni, proiectele pe care le-am demarat și speram pentru viitor să fie și acestea finalizate”, a adăugat Țenț.