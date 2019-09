Prima reacție a tatălui Luizei Melencu, după ce testul ADN a arătat că nu este părintele ei biologic

Dupa efectuarea unor teste ADN anchetatorii au descoperit un lucru socant: se pare ca tatal Luizei Melencu nu este tatal ei biologic.

Informatia a fost comunicata sotilor Melencu, insa acestia contesta rezultatul testelor.

"Eu am luat fata de la spital, a crescut in casa la mine, fata aia este fata mea. Sa nu mai spuna lumea ca nu e fata mea. Acum mai bine de o luna m-a sunat cineva de la Inspectoratul General al Politiei.

"Mi-au zis daca pot sa ma intalnesc cu ei. Au venit m-au luat cu masina si m-au dus de mi-au luat probe biologice", a explicat tatal Luizei, potrivit Kanald.ro.

Si mama Luizei neaga totul si sustine ca nu si-a inselat niciodata sotul.

"Asta suna a santaj din partea procurorilor. Eu am stat 20 de ani cu el si am doi copii. Daca eu stiu ca e tatal biologic al copilului, asta suna a santaj. Eu am aflat de la televiziuni. Pe mine nu m-a sunat nimeni. Eu un alt test ADN nu fac", a declarat mama Luizei Melencu.