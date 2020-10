Un primar din Bihor care oficia căsătorii fără să poarte masca din protecţie a fost depistat cu COVID. Mirii ar putea intra în carantină

Inconştienţa primarului comunei Popeşti, dar şi a cuplurilor care au acceptat ca edilul să îi cunune civil fără să îi atragă atenţia să poarte masca de protecţie, ar putea însemna carantinarea tinerilor căsătoriţi.

Asta pentru că primarul bihorean a fost depistat cu COVID. El şi-a făcut testul, pentru că urma să plece în concediu într-o ţară unde trebuie să dovedeşti cu acte că nu eşti infectat.

"Am vrut să plecăm în concediu, aşa că ieri ne-am testat şi azi am aflat că eu sunt pozitiv, cu Covid, soţia nu. M-am izolat pentru 14 zile imediat ce am aflat rezultatul testării, în dimineaţa asta”, a spus primarul pentru ebihoreanul.ro

Direcţia de Sănătate Publică din Bihor a început ancheta epidemiologică şi toţi cei care au participat la cununii oficiate primar ar putea intra în carantină timp de două săptămâni.

Dorin Curtean îşi făcuse un obicei din a nu purta masca de protecţie atunci când oficia cununii, aşa cum se vede şi în mai multe fotografii postate pe Facebook.

Primarul are o explicaţie puerilă pentru gestul său ilegal: "Ofiţerul de stare civilă mi-a spus că nu era obligatoriu să poarte masca persoana care oficiază cununia şi mirii. Eu n-am purtat, că îmi era mai uşor să vorbesc fără ea. În rest, am purtat-o”, a spus Curtean pentru aceeaşi publicaţie.

Purtarea măştilor în spaţii publice închise este obligatorie în toată ţara, nu doar în zonele cu incidenţă mare de infectare.