Primăria Bucureştiului a somat aproape 300 de persoane fizice și juridice să curețe zăpada de pe trotuare. Foto: Hepta

Aproximativ 300 de persoane fizice și juridice au fost somate să curețe zăpada de pe trotuare, a informat luni Primăria Municipiului București. Instituţia a reamintit că sancțiunile pentru cei care nu se conformează sunt de 200 - 500 de lei în cazul persoanelor fizice și de 500 - 2.000 de lei pentru persoane juridice, notează Agerpres.

"Atenție, comercianți, asociații de proprietari și cei care locuiți la case! Este datoria voastră să vă curățați zăpada de pe trotuare și țurțurii de la balcoane, streșini. Termenul, conform legii, este de 24 de ore de la încetarea ninsorii.

Polițiștii locali ai Municipiului București au făcut azi sute de controale și au atenționat persoanele fizice și juridice de obligația legală pe care o au. Cei mai mulți deja se conformaseră. Alții au promis că se apucă de treabă. Au fost date aproape 300 de somații și vom reveni cu verificări", a precizat PMB, pe pagina de Facebook.

La blocurile în care, la parter, funcționează magazinele și prestatorii de servicii, aceștia trebuie să curețe zăpada de pe trotuarele aferente, transmite sursa citată.

"Noi continuăm deszăpezirea de pe bulevarde, străzi, alei, poduri, rampe, stații STB, dar și pe trotuarele din zona școlilor, spitalelor, instituțiilor publice, piețelor și altor spații publice circulate", se mai arată în postare.

PMB menționează că, în noaptea de duminică spre luni, 296 de utilaje și 387 de muncitori de la companiile de salubrizare din toate sectoarele au fost pe străzi. Luni dimineața a intrat tura de zi, cu 1.571 de muncitori și 239 de utilaje:

Sectorul 1 - 47 de utilaje și 280 de muncitori;

Sectorul 2 - 32 de utilaje și 275 de muncitori;

Sectorul 3 - 35 de utilaje și 249 de muncitori;

Sectorul 4 - 35 de utilaje și 450 de muncitori;

Sectorul 5 - 30 de utilaje și 140 de muncitori;

Sectorul 6 - 60 de utilaje și 177 de muncitori.