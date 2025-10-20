Primarul Capitalei, despre blocul groazei: „Raportul ISC recomandă dezafectarea etajelor 8, 7 și 6”

1 minut de citit Publicat la 13:19 20 Oct 2025 Modificat la 13:19 20 Oct 2025

Sursa foto: Profimedia Images

Primăria Capitalei va începe lucrările pentru punerea în siguranță a blocului afectat de explozia de pe Calea Rahovei imediat ce anchetatorii vor permite accesul, a declarat edilul interimar Stelian Bujduveanu, transmite Agerpres

Primăria Capitalei a început curățarea zonei și a mutat mașinile avariate, iar celelalte patru scări ale blocului rămân intacte. Potrivit raportului preliminar, locatarii ar putea fi relocați în siguranță în aceste scări, a declarat edilul interimar Stelian Bujduveanu.

Pentru gestionarea situației, Primăria Capitalei elaborează un proiect de hotărâre care va detalia rolul fiecărei instituții implicate. Proiectul va fi supus dezbaterii într-o ședință de urgență a Consiliului General al Municipiului București (CGMB), convocată luni.

„De îndată ce anchetatorii ne permit accesul în clădire, vom începe punerea în siguranță. Raportul ISC recomandă dezafectarea etajelor opt, șapte și șase, iar ulterior consolidarea celor de la cinci până la parter. Lucrările vor fi realizate de o echipă profesionistă, cu persoane acreditate pentru astfel de intervenții”, a explicat Bujduveanu.

Edilul a subliniat că scopul este punerea în siguranță a imobilului, nu demolarea acestuia, pentru a preveni orice risc suplimentar. „Cu cât finalizăm mai repede punerea în siguranță, cu atât reducem riscul unui nou accident și putem permite redeschiderea Liceului Bolintineanu pentru comunitate”, a adăugat Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Municipiului București.

Accesul locatarilor pentru recuperarea bunurilor va fi posibil doar după ce ISU va aproba intervenția.