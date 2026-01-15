Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner. Își vopsise părul ca să nu fie recunoscut

Primele imagini cu momentul în care a fost capturat în Bali asasinul lui Adrian Kreiner FOTO: Antena 3 CNN

Au apărut primele imagini cu momentul în care criminalul milionarului din Sibiu a fost capturat pe insula Bali. Poliția Română a reușit să-l depisteze după o operațiune complexă, în colaborare cu autoritățile străine. Cosmin Zuleam își schimbase aspectul - o tunsoare nouă, păr vopsit - pentru a-și ascunde urma, dar a fost identificat.

Costinel Cosmin Zuleam, considerat creierul operațiunii în cazul asasinării milionarului Adrian Kreiner de la Sibiu, a fost capturat de cei de la Interpol, în baza datelor de localizare trimise de Poliția Română. Acesta se afla într-o vilă închiriată în Bali.

În ultima perioadă a locuit în mai multe astfel de clădiri.

A fost capturat de către Interpol, se află acum în custodia autorităților din Indonezia, în arest, urmând ca vineri să fie prezentat unui judecător pentru confirmarea mandatului de arestare provizorie în vederea extrădării.

Autoritățile române trimit primele documente în baza cărora cer trimiterea lui Zuleam în țara noastră, având în vedere că acesta a fost deja condamnat în primă instanță la 30 de ani de închisoare și există un mandat de arestare preventivă în lipsă pe numele său.

Zuleam nu s-a opus reținerii în momentul în care cei de la Interpol au intrat peste el în casă și până acum, potrivit unor informații pe surse ale Antena 3 CNN, nu a dorit să dea declarații în fața anchetatorilor de acolo cu privire la motivele pentru care era căutat și cu privire la felul în care a reușit să se ascundă atâta vreme în Indonezia.

Poliția Română avea indicii că Zuleam este în Bali. Anchetatorii români au aflat că Zuleam a beneficiat inclusiv de sprijinul unei rude în momentul în care a ajuns în Belgia, de unde a plecat către Indonezia.

De asemenea, polițiștii au depistat inclusiv persoana care l-a ajutat să părăsească țara, pentru că el a fugit de la noi din țară după fapta de omor, folosind mașina unui apropiat al său. Apoi a luat legătura cu un unchi în Belgia.

Având aceste informați, polițiștii români au reușit să refacă traseul pe care l-a urmat Cosmin Zuleam până în Indonezia și să se ascundă acolo.

Ceilalți doi complici ai săi, care în acest moment se află în arest preventiv și au fost condamnați la închisoare pe viață, în primă instanță, au fugit și ei din țară după ce au comis aceste fapte, dar au fost prinși în Europa.