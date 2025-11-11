Închisoare pe viaţă pentru doi dintre ucigaşii omului de afaceri Adrian Kreiner. Costinel Zuleam, judecat în lipsă, a primit 30 de ani

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Doi dintre cei trei bărbaţi acuzaţi că l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost condamnaţi, marţi, de către Tribunalul Alba, la închisoare pe viaţă pentru omor calificat. Al treilea, Costinel Zuleam, care încă nu a fost prins, la 30 de ani de închisoare. Pronunţarea a fost făcută în şedinţă publică, în prezenţa celor doi inculpaţi aflaţi în arest preventiv la Penitenciarul Aiud, scrie Agerpres.

Marţi a fost cel de-al şaselea termen anunţat pentru pronunţare. Potrivit soluţiei publicate pe portalul Tribunalului Alba, Marian-Cristian Minae şi Laurenţiu Ghiţă, condamnaţi pentru mai multe infracţiuni, urmează să execute pedeapsa principală cea mai grea, aceea a detenţiei pe viaţă.

Costinel-Cosmin Zuleam, care a fost judecat în lipsă, va executa 30 de ani de închisoare.



Cei trei inculpaţi sunt obligaţi, în solidar, la plata în favoarea fostei partenere a omului de afaceri a sumei de 33.644 de lei cu titlu de daune materiale şi a sumei de 150.000 de euro cu titlu de daune morale.



Totodată, cei trei sunt obligaţi, în solidar, la plata în favoarea fiicei omului de afaceri a sumei de 300.000 de euro daune morale. Aceasta va primi, la rămânerea definitivă a hotărârii, în calitate de moştenitoare legală, cele 16 ceasuri furate de inculpaţi.



Decizia Tribunalului Alba este cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicarea copiei hotărârii.



Procesul a debutat, pe fond, la Tribunalul Alba în toamna anului trecut, după ce s-a stabilit că nu se poate constitui un complet în cadrul Tribunalului Sibiu pentru a soluţiona acest caz, toţi magistraţii de aici fiind incompatibili deoarece au soluţionat dosarul pe măsurile preventive.



Cei trei bărbaţi acuzaţi că l-au ucis pe omul de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimişi în judecată în mai 2024. Doi dintre aceştia au fost arestaţi în România, iar al treilea suspect, Costinel Zuleam, nu a fost încă prins.



Marian Cristian Minae a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi omor calificat, iar Laurenţiu Ghiţă pentru complicitate la furt calificat, conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare, furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.



Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cei trei bărbaţi acuzaţi de omor au venit în România în octombrie 2023, cu intenţia de a fura de pe mai multe proprietăţi din judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. Prima spargere au dat-o în judeţul Dolj, apoi în Sibiu.



În noiembrie 2023, cei trei inculpaţi au renunţat să mai dea două spargeri în Piteşti, la două case, una a unui medic, cealaltă a unui om de afaceri, menţionează sursa citată.



Înainte de a-l jefui pe afaceristul sibian, cei trei inculpaţi i-au supravegheat casa şi aşa au constatat că senzorii de mişcare de pe gardul locuinţei nu erau activaţi.



"În seara de 4.11.2024 inculpaţii s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Kreiner Adrian, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au procedat la supravegherea acestei locuinţe dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constatat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul infracţional", potrivit unui comunicat de presă.



Adrian Kreiner a fost bătut grav, decedând la spital în urma loviturilor.



"În data de 6.11.2024, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2,36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum şi membrelor. Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară. Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice. Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta", se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.



Cei trei inculpaţi au furat 16 ceasuri de peste 200.000 de euro şi au ameninţat-o cu moartea pe fiica omului de afaceri, care a scăpat cu viaţă datorită faptului că a apucat să sune la 112 şi să ceară ajutorul politiştilor.



Ceasurile furate de la Sibiu au fost găsite ascunse în maşina unuia dintre cei trei bărbaţi acuzaţi de omor.