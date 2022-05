Primele imagini de la evacuarea călătorilor din metrou: ”Ne-a fost frică să nu murim asfixiați!”

Metrorex informează că ”în jurul orei 8:50 circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 2 se desfășoară cu dificultate din cauza unei defecțiuni tehnice identificate la un tren care a plecat din stația Piața Romană către Berceni.

În urma defecțiunii trenul va fi retras din circulație pentru analiză și remediere.

Între timp se iau toate măsurile pentru ca circulația pe Magistrala 2 de metrou să se poată relua în condiții normale”, spune Metrorex.

Între timp autoritățile fac tot posibilul să evacueze în siguranță toți călătorii.

”În vagonul în care mă aflam eu era mult fum. Mi s-au înmuiat picioarele. A durat 15-20 de minute până am ieșit. Am fost foarte panicată și am ieșit mai repede. Ne-a eliberat imediat poliția”, povestește o femeie care se afla în metrou.

Sunt martori care spun că înainte de degajările mari de fum în metrou s-au auzit bubuituri.

Antena 3 a prezentat primele imagini din timpul evacuării călătorilor.

”Între Romană și Universitate a luat metroul foc, oamenii s-au panicat, ne-am dus toți în ultimul vagon. Ne-a fost frică că murim asfixiați. Acum văd că ne-a evacuat, au venit pompierii și o luăm toți pe jos, prin tunel.

Eram în drum spre ANAF, să îmi plătesc impozitele, și ce credeți? Cu gândul să îmi plătesc impozitul în România, mori asfixiat întru-un vagon de metrou. Asta este ideea!”, povestește speriată o femeie în timp ce merge pe jos prin tunelul de metrou pentru a se evacua în siguranță.