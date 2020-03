PRIMER: 'Nu există motiv de îngrijorare cu privire la dispariția unor medicamente din farmacii'

"Avand in vedere o serie de informatii aparute in spatiul public cu privire la iminenta disparitie a unor medicamente uzuale cauzata de restrictii ale importului de materii prime din China si India PRIMER – Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – doreste sa faca urmatoarele precizari:

Livrarile de materii prime (active pharmaceutical ingredient API) din China incep sa reintre in normal. Exceptand o serie de fabrici mai mici, toate fabricile din zonele afectate (provinciile Hubei si Zhejiang) au reinceput aprovizionarea catre Uniunea Europeana, incusiv Romania.

Unii producatori din China au fost rechizitionati de guvern pentru a fabrica medicamente care se adreseaza tratamentului simptomelor bolii COVID-19 (antibiotice, antivirale);

Transporturile continua sa se faca cu dificultate, sunt trimise cu prioritate transporturi catre India, al doilea mare producator de API si produse farmaceutice din lume. India semnaleaza deja intarzieri de livrari si cresteri la costurile de materii prime;

Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si Uniunea Europeana monitorieaza o lista de 33 de substante prioritare – antibiotice, antidiabetice, antivirale si antiepileptice – pentru a identifica potentiale riscuri de aprovizionare si a elabora planuri de continuitate de livrare din alte surse.

A aparut in spatiul public o lista de materii prime care au fost restrictionate de la livrari de catre producatorii de materii prime din India, printre care paracetamol, antibiotice, antivirale, antiparazitare, hormoni. Producatorii de medicamente din Romania nu se aprovizioneaza cu materii prime din India, astfel incat nu sunt semnalate discontinuitati in productie pentru aceste medicamente. In mod particular, in cazul paracetamolului si al ibuprofenului, exista 4 fabrici in Romania care produc normal aceste preparate, existand stocuri de materii prime pana in iulie-august.

In concluzie, nu exista nici un motiv de ingrijorare cu privire la disparitia unor medicamente din farmacii in perioada urmatoare si, ca atare, PRIMER considera ca fiind inutila si periculoasa crearea de catre pacienti de stocuri acasa; in situatiile in care se constata lipsa unui medicament, pacientul poate intreba medicul sau farmacistul despre un inlocuitor – 90% din cele mai uzuale medicamente au inlocuitori.

PRIMER recomanda de asemenea prudenta in achizitionarea unor preparate carora li se face reclama pe internet sau social media si despre care se spune ca “trateaza” infectia cu Coronavirus. Dupa cum s-a mai mentionat, deocamdata nu exista tratament sau vaccin impotriva infectiei cu Coronavirus, astfel ca in cel mai bun caz se poate vorbi despre o escrochierie. PRIMER recomanda ca inainte de utilizarea oricarui preparat la care i se face o astfel de reclama sa fie intrebat medicul sau farmacistul", se arată într-un comunicat al PRIMER.