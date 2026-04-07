Primul Centru de Mari Arși din România este aproape gata. Unitatea va avea zeci de paturi, săli de operație și heliport

Primul Centru de Mari Arși din România este aproape finalizat, în urma unei investiții de circa 66 de milioane de euro. Unitatea de la Timișoara va avea zeci de paturi, săli de operație și heliport, fiind destinată tratării pacienților în stare critică.Centrul de la Timişoara a fost vizitat şi de către Preşedintele României, la invitaţia Ministrului Sănătăţii.

Centrul de Mari Arși de la Timișoara este considerat primul spital modern dedicat pacienților cu arsuri grave construit în România după anul 1989. Investiția se ridică la aproximativ 66 de milioane de euro, prin fonduri europene.

„Aici nu sunt paturi, sunt numai structuri critice, urgente, nou bloc operator, pe care le mutam toate din clădirea veche din 1987. Noul ATI chirurgical, centrul de mari arşi, pistă de elicopter deasupra, este o complexitate unică în România”, a declarat Dorel Săndesc, Managerul Spitalului Județean.

Centrul va fi dotat cu 12 paturi pentru pacienți critici și 5 pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Secția ATI va avea 27 de paturi, iar blocul operator va include 25 de săli de operație.

„Fiecare pat, fiecare salon, fiecare echipament modern care poate trata pacienții cu arsuri grave contează într-o țară unde exploziile și incendiile nu sunt excepții. Din păcate, se întâmplă destul de des și încă nu avem suficiente paturi”, a declarat Paula Romocean, viceprimar Timişoara.

„Acesta este doar începutul, pentru că România mai are nevoie de încă cel puțin un spital de arși grav la București și sperăm că tot împreună cu Banca Mondială să putem demara în viitorul apropiat acest proiect”, a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

Şi Preşedintele României, Nicuşor Dan a vizitat Centrul de Mari Arşi de la Timișoara, unde a subliniat importanța acestor centre pentru țara noastră.

„Trebuie să privim cu echilibru și ce e bun și ce rău în societatea noastră și faptul că în 3 ani s-a construit acest spital care răspunde unei necesități, e un lucru extrem de bun pe care trebuie să-l sublinia.

Parte importantă din dezvoltarea pe care România a avut-o în ultimii 20 de ani a venit prin fonduri europene”, a declarat Nicușor Dan, președintele României.

Constrcţia noii clădiri a început în iulie 2023, iar acum este aproape gata să fie dată în folosinţă.