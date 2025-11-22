Noul Centru de Mari Arși de la Timișoara va fi gata anul viitor. Rogobete: „Va fi complex, dotat cu un număr mare de paturi ATI”

Alexandru Rogobete spune că noua unitate spitalicească în care nu se vor trata doar marii arși, va avea 27 de paturi ATI noi / Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că noul Centru de Mari Arși (CMA) din cadrul Spitalului Județean Timișoara, care va deveni operațional de anul viitor, va fi unul complex, dotat cu un număr mare de paturi de anestezie, terapie intensivă, bloc operator și personal care va fi super-specializat în țară și în Occident.

Noua unitate spitalicească în care nu se vor trata doar marii arși, va avea 27 de paturi ATI noi, care vor respecta toate normativele internaționale și care vor fi dotate cu echipamente de ultimă generație, un bloc operator cu 25 de săli de operație și 58 de posturi în Unitatea Primiri Urgențe (UPU). Clădirea va fi interconectată cu clădirea veche a Spitalului Județean, cu clădirea Ortopediei, aici urmând să fie cel mai important pol medical din regiune.

„Discutăm despre complexitate atât din punctul de vedere al infrastructurii, cât și al echipamentelor și al fluxurilor medicale care sunt respectate în acest centru. Aici nu va funcționa doar un centru de arși. Va funcționa centrul de arși, un ATI complex și un bloc operator complex, împreună cu o unitate de primiri urgențe modernizată și adaptată nevoilor anilor în care trăim.

Personalul care funcționează în actualul Centrul de Arși din Casa Austria (a Județeanului n.red.) va lucra aici. Casa Austria a beneficiat, tot printr-un program cu Banca Mondială, de training-uri în Paris sau în Germania, de traininguri pentru medici și asistente sau personal auxiliar.

Acest personal se va reloca în noua clădire, sigur că vor beneficia de training specific pentru echipamentele noi care vor fi instalate și sigur că fluxurile și toată zona de management administrativ a unității și a centrului va fi parte din training”, a detaliat Alexandru Rogobete.

Rogobete: „Aceste reforme care nu s-au făcut în 35 de ani nu se pot face peste noapte”

Ministrul Sănătății a explicat că pentru toate funcțiunile nou înființate se vor debloca angajări pentru resursa umană, astfel încât ele să devină și operaționale. În această prevedere vor fi incluse și secțiile nou înființate într-un spital vechi, prin fonduri europene sau prin alte fonduri.

„În momentul de față, conform legislației, se pot scoate la concurs posturile de medic-specialist și posturile unice. Sigur că pentru anul 2025 vom rămâne în acest normativ. Pentru anul viitor, am solicitat o actualizare a necesarului de resursă umană. În această perioadă, echipa Ministerului Sănătății și cu profesioniștii din sănătate lucrează la reclasificarea unităților sanitare și la schimbarea normativului de personal, pentru că, în momentul de față, normativul de personal se calculează ținând cont doar de numărul de paturi”, a punctat ministrul Rogobete.

În altă ordine de idei, răspunzând unei întrebări a presei, legată de lipsurile din sistem, și despre suprasolicitările cadrelor medicale până la epuizare, ministrul Sănătății a explicat că vor urma două reforme de fond.

„Este foarte adevărat că aceste reforme trebuiau făcute de ani de zile. De ce nu s-au făcut, nu pot eu să explic. Eu vă spun ce facem de acum înainte. Odată cu regândirea planului de tarifare pentru gărzi, pe trei categorii foarte clare (gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență), tarifate diferit, lucrurile se vor relaxa din punct de vedere administrativ și nu doar, în ceea ce privește zona de gărzi.

Pe de altă parte, spuneam că lucrăm la schimbarea normativului de personal, care nu o să mai țină cont doar de numărul de paturi, așa cum se întâmplă acum, ci și de numărul de pacienți, de complexitatea cazurilor, de infrastructura pe care unitatea sanitară o are la dispoziție.

Astăzi, normarea personalului este aceeași, fie că vorbim de o secție de terapie intensivă unde am pacienți cu intervenții chirurgicale complexe, unde se montează plămân artificial, sisteme de epurare extracorporeală, unde pacienții sunt critici și se practică manevre complicate pentru a-i ține în viață și automat este nevoie de un număr mai mare de personal, asistente, medici, îngrijitoare, kinetoterapeuți etc, versus o clinică, o secție de terapie intensivă într-un spital orășenesc în care pacientul stă în terapie intensivă doar pentru recuperarea post-anestezică și după două ore mănâncă singur iaurt cu lingurița. Deși complexitatea este diferită, noi normăm personalul la fel”, a subliniat Rogobete.

Potrivit acestuia, pentru a elimina inechitatea, Ministerul Sănătății va schimba normativul, astfel încât secțiile în care complexitatea cazurilor și atitudinea medicală și terapeutică este una complexă să beneficieze de resursă umană suficientă, iar în zonele în care atitudinea terapeutică și activitatea medicală este importantă, dar nu atât de complexă, să fie normat personalul corespunzător.

„Aceste reforme care nu s-au făcut în 35 de ani nu se pot face peste noapte. Pentru că sistemul de sănătate este ca un organism viu. În momentul în care vii și dai cu barda cu măsuri care nu sunt calculate bine, analizate bine, testate bine, riști să dezechilibrezi sistemul de sănătate. Ele se vor întâmpla în ritmul în care pot fi implementate în acest sistem. Cel mai ușor mi-ar fi să vin să vă zic, aici, că până la finalul anului totul va fi roz. Nu pot să fac asta, pentru că sunt un om responsabil”, a mai afirmat ministrul Alexandru Rogobete.