“Nu există asemenea discuții”. Alexandru Rogobete spune că medicii nu sunt vizați de tăierile de salarii

2 minute de citit Publicat la 13:35 20 Noi 2025 Modificat la 15:03 20 Noi 2025

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că nu există în acest moment un act normativ care să prevadă taieri generale de 10% din salariile medicilor.

El a precizat că o scădere a cheltuielilor de la Ministerul Sănătății se poate face prin reașezare și eficientizare a sistemului de sănătate și a dat ca exemplu situația concediilor medicale:

“În doar trei luni de zile s-au făcut economii de 310 milioane prin controale multiple și o înăsprire a legislației pe concediile medicale. Introducerea unui număr mare de molecule biosimilare care au un cost mult mai scăzut, de asemenea vor aduce o economie în sistemul de sănătate”.

Ministrul Sănătății a mai spus că cel mai important proiect de reformă care ar urma să ducă la eficientizare și la reducerea cheltuielilor este cel care vizează reclasificarea spitalelor, regândirea modului și a tarifelor de plată pentru gărzi, pe trei categorii: garda la domiciliu, garda de monitorizare și garda de urgență. De asemenea, modificarea normativului de personal nu o să mai țină cont doar de numărul de paturi.

“Plata pe performanță se va putea realiza doar în urma acestor modificări importante de reașezare în sistem care nu s-au făcut în 25 de ani”, a mai precizat ministrul Sănătății.

El a atras atenția că deja sistemul sanitar este afectat de lipsa de personal, prin urmare a cerut în coaliție “prudență”:

“Introducerea mecanismului de plată per performanță, odată cu introducerea mecanismului de tarif diferențiat în funcție de tipul de gardă, în cuantumul general al fondului de salarii din Ministerul Sănătății o să ducă la modificări dar fără a afecta cu un procent fix, clar întreg personalul medical. Nu există asemenea discuții. Am cerut prudență, echilibru pentru că sistemul de sănătate este sub o tensiune a lipsei de personal. Foarte ulți medici fac mai multe gărzi decât normativul pentru că resursa umană este indisponibilă. Nu cred că este un moment oportun pentru a opera astfel de tăieri în sistemul de sănătate”.

Reașezarea cheltuielilor și corelarea cu plata pe performanță vor aduce beneficii pentru pacienți și pentru medici, a conchis Alexandru Rogobete.

Blocaj în coaliție pe tăierea salariilor din administrația centrală

Anunțul ministrului Sănătății are loc după ce discuțiile privind tăierile cheltuielilor din administrația centrală s-au blocat în coaliția de guvernare, așa cum au precizat surse pentru antena3.ro.

Premierul a anunțat miercuri că Educația va fi exceptată, iar conducerea PSD a votat împotriva „tăierii salariilor în sectorul bugetar”, Sorin Grindeanu amenințând cu ieșirea de la guvernare, dacă se vor tăia salarii.

Inițial, în ședința coaliției de luni, Ilie Bolojan a cerut ca niciun domeniu să nu fie exceptat.

În urma ultimelor evoluții, nu este clar care vor fi domeniile lovite de tăieri, în condițiile în care și ministrul Apărării ar fi blocat tăierile din Armată.

Sindicaliștii din Educație și Sănătate au amenințat cu greva generală, dacă le vor scădea veniturile.

Amânarea pachetului de reformă duce și la amânarea măsurilor pe care liderii coaliției s-au înțeles deja: tăierile din administrația locală și măsuri dure pentru cei care nu-și plătesc amenzile și impozitele.