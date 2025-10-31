Centrul de Arşi de la Floreasca va fi modernizat cu 23 de milioane de lei. Rogobete: "Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult"

Centrul va fi dotat cu aparatură de ultimă generaţie. Foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că s-au aprobat indicatorii tehnico-economici şi suma necesară pentru reorganizarea şi modernizarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca. Astfel, vor fi alocaţi 23 de milioane de lei, scrie Agerpres.



''Reparăm ceea ce trebuia făcut de mult! 23 de milioane de lei pentru reabilitarea, modernizarea şi redimensionarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca. Am aprobat astăzi (n.r. - vineri) indicatorii tehnico-economici şi suma necesară pentru reorganizarea Centrului pentru Arşi din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Floreasca'', a scris el pe Facebook.



Potrivit acestuia, urmează instalarea unui sistem HVAC care să asigure controlul microbiologic, al temperaturii şi al umidităţii, refacerea şi compartimentarea corectă a zonelor ATI, precum şi introducerea filtrelor HEPA, pentru a reduce cât mai mult riscul de infecţii nosocomiale.



De asemenea, Centrul va fi dotat cu aparatură de ultimă generaţie.



''Vom avea 4 paturi de terapie intensivă şi 5 paturi de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi tratament pentru arşi, organizate în 4 rezerve. Refacem structura exact aşa cum a rezultat din constatările Corpului de Control, după adevăr, nu după aparenţe. Reparăm ceea ce trebuia să funcţioneze de mult şi ne asigurăm că, de acum înainte, fiecare decizie are în centru siguranţa pacientului şi protejarea personalului medical. Prefer să avem un centru pentru arşi cu mai puţine paturi, dar dotat ireproşabil, unde pacienţii sunt trataţi cu demnitate şi în condiţii de siguranţă, iar personalul medical nu este expus la riscuri'', a transmis ministrul Sănătăţii.

Victimele tragediei petrecute în urmă cu zece ani la Colectiv au fost comemorate joi, în faţa fostului club din București care a ars în incendiul din 2015. Însă întrebarea care persistă este: ce s-a schimbat cu adevărat în România? În ce măsură au fost puse în aplicare deciziile, legile şi regulile promise după acel 30 octombrie?

În urma tragediei Colectiv s-a constatat că sistemul medical nu avea suficiente centre pentru mari arşi. Anul trecut, la nouă ani după Colectiv, România încă nu avea un centru major funcţional pentru arşi.

Mulţi supravieţuitori şi familii spun că standardele de îngrijire pentru arsuri grave sunt încă insuficiente.