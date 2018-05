Primul mesaj al Cristinei Țopescu, după moartea tatălui său: "Printre ultimele cuvinte pe care mi le-a spus au fost…"

Cristina Țopescu încearcă din răsputeri să treacă peste durerea provocată de pierderea tatălui său, cunoscutul comentator și om de televiziune Cristian Țopescu.

Prezentatoarea TV a postat pe Facebook un mesaj în care explică prin ce a trecut după înmormântare, dar și care au fost ultimele cuvinte ale lui Cristian Țopescu înainte să se stingă.

"Stiti, zilele si noptile astea am stat numai pe net, pe youtube, sa-l vad si sa-l tot revad pe tatal meu, sa-l ascult. Nu simt ca a plecat in mod definitiv, nu procesez inca. Ieri dimineata m-am trezit cu un sentiment cumplit de neputinta ca vineri am plecat de la cimitir si l-am lasat acolo singur, in pamant. Iar acum simt ca tot creste in mine inca un sentiment. Printre ultimele cuvinte pe care mi le-a spus, cand inca mai putea vorbi, au fost : “Nu te lasa!" Stia ca, desi el, introvertit, iar eu opusul lui din acest punct de vedere, ceva i-a iesit cu mine, ca om: mi-a transmis niste principii de viata (stiu, suna pretentios), niste convingeri, credinte, pe care avea linistea ca le-am asimilat usor, pentru ca aici eram la fel. Sau el m-a modelat asa. Voi vorbi despre ce m-a invatat el, ce avea el si nu mai vad in jurul meu decat rar, iar ce voi spune stiu ca nu va fi pe placul unora", a scris Cristina Țopescu.

Mesajul integral, pe Facebook: