Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de corupție

Procurorii Teodor Niţă (stânga) și Gigi Ștefan (drapta) sunt arestați preventiv. Foto: colaj captură Antena 3 CNN / INQUAM PHOTOS George Călin

Procurorii Gigi Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa au fost trimişi în judecată de Parchetul General într-un dosar privind săvârşirea unor multiple fapte de corupţie, relatează Agerpres.



În aceeaşi speţă au fost trimiși în judecată și omul de afaceri Mihale Cartali şi Dumitru Daniel Learciu, fost consilier judeţean PSD şi fost director executiv al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) Constanţa.



Dosarul vizează săvârşirea unor fapte de corupţie, cercetare abuzivă, cumpărare de influenţă şi uzurparea funcţiei.



Astfel, Gigi Ştefan este acuzat că a primit de-a lungul timpului, pe lângă sume imense de bani, diverse produse (miere, scrumbie, pălincă şi miel pentru drob), pentru a le „rezolva” unor cunoscuţi dosare penale.



„Din probatoriul administrat în cauză, a rezultat următoarea situaţie de fapt: la data de 8 aprilie 2026, inculpatul, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în biroul său din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, a primit în mod direct, pentru sine, suma de aproximativ 60.000 euro de la o persoană, lăsând să se creadă că are influenţă asupra unui procuror din cadrul unei unităţi de parchet subordonate, promiţând că îl va determina pe acesta să îndeplinească un act ce intră în îndatoririle sale de serviciu, respectiv de a soluţiona într-un sens favorabil un dosar penal", preciza Parchetul General, într-un comunicat transmis în luna mai.



De asemenea, el este acuzat că, în perioada decembrie 2025 - mai 2026, ar fi primit aproximativ 110.000 euro de la Daniel Dumitru Learciu, pentru a interveni la funcţionari din mai multe instituţii publice.

În timpul anchetei, anchetatorii au găsit suma de 100.000 de euro în biroul procurorului Gigi Ştefan şi 30.000 de euro în maşina acestuia.



Cu privire la Teodor Niţă, Parchetul General susţinea că, la data de 15 ianuarie 2026, în prezenţa a două persoane, ar fi exercitat demersuri de influenţare a unui ofiţer din cadrul ISUJ Constanţa, în scopul neaplicării măsurilor legale faţă de o societate controlată, administrată de o persoană apropiată procurorului.



„În concret, inculpatul, prevalându-se de autoritatea şi influenţa conferite de funcţia de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, i-a solicitat ofiţerului să comunice măsurile necesare pentru evitarea dispunerii sancţiunii încetării activităţii comerciale faţă de societatea controlată şi să adopte o conduită administrativă favorabilă unui om de afaceri”, menţiona Parchetul General.



