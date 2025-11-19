Profesorii protestează miercuri, la Ministerul Educaţiei, după ce au aflat despre intenţia Guvernului de a tăia din nou din salarii

Sindicaliștii din Educație și Sănătate amenință cu greva generală. Sursa foto: Agerpres

Profesorii ies miercuri în stradă, după ce au aflat că Guvernul are de gând să tăie salariile bugetarilor, inclusiv lefurile din învăţământ. Dascălii vor protesta în faţa Ministerului Educaţiei, de la ora 13:00. Sindicaliştii avertizează că o astfel de măsură va provoca o criză fără precedent, în condiţiile în care sunt mii de copii care nu au cadre didactice calificate la clasă. De asemenea, profesorii vor fi afectaţi şi de interzicerea cumulului pensiei cu salariu.

UPDATE 13:45 – Preşedintele Federaţiei "Spiru Haret", Marius Nistor, a declarat într-un interviu pentru Antena 3 CNN că noile precizări ale prim-ministrului privind posibile măsuri luate în învăţământ nu îl liniştesc. Totodată, Marius Nistor a subliniat că nu mai are încredere nici în Guvernul României, nici în liderii Coaliţiei şi că, dacă vin alte măsuri de auteritate pentru dascăli, acţiunile de protest vor continua.

Întrebat dacă îl liniştesc noile declaraţii ale premierului Ilie Bolojan, Marius Nistor a răspuns: "Nu". Ulterior, liderul Federației "Spiru Haret" a continuat: "Atâta vreme cât s-au gândit să aplice această măsură privind scăderea cheltuielilor de personal cu 10%, fără niciun fel de discriminare, deci, afectând şi sistemul de învăţământ românesc, şi sistemul de sănătate publică, este clar că nu prezintă niciun fel de credibilitate".

Marius Nistor: Măsurile care vizează învăţământul românesc sunt iresponsabile

"Acum, după ce aceste intenţii ale lor au apărut în spaţiul public, încep să dea înapoi. De exemplu, PSD-ul vine şi spune că nu ar fi de acord cu reducerile la nivelul sistemului de învăţământ preuniversitar şi universitar. Cei de la USR păstrează o tăcere suspectă, UDMR-ul are o poziţie nuanţată, iar PNL-ul nu declară, deocamdată, mare lucru. Nu credem în ei!

Deci, atâta vreme cât Guvernul Bolojan va continua această politică de austeritate, cu măsuri care sunt aplicate sistemului de învăţământ preuniversitar, punând în pericol viitorul sistemului, viitorul copiilor noştri, este clar că noi vom continua acţiunile de protest.

Şi atrag atenţia că nu este vorba numai de măsura legată de scăderea cheltuielilor de personal cu 10%, mai este vorba şi de intenţia anulării cumului pensiei cu salariul. Prin cumul, noi ne putem permite, la un moment dat, să acoperim acele catedre deficitare cu resursă umană, mai ales pe partea de ştiinţe.

Şi ascultam recent o intervenţie a Preşedintelui României, care spunea că, în situaţiile acestea de criză, trebuie să iei bani din educaţie şi sănătate şi să-i duci către fabricile militare. Este corectă intervenţia până la un punct: fabricile militare, până la urmă, trebuie să lucreze cu personal calificat. Dacă tu iei bani de la educaţie, nu vei mai avea acel personal calificat de care ai nevoie.

Aşa că, le atrag eu atenţia politicienilor noştri că aceste măsuri care vizează învăţământul românesc şi, până la urmă, şi sănătatea publică sunt măsuri iresponsabile. Şi nu le putem accepta", a mai declarat preşedintele Federaţiei "Spiru Haret".

Ştire iniţială: Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația Sindicatelor din Educație "Spiru Haret" și Federația Națională Sindicală "Alma Mater" au luat foc după ce au aflat că, în spatele uşilor închise de la Guvern, s-ar lua în calcul noi tăieri din bugetul educaţiei. Liderii sindicali susţin că, dacă se va întâmpla acest lucru, şi vor fi aplicate noi măsuri de austeritate, atunci s-ar putea ajunge la o criză fără precedent în educaţie, în condiţiile în care nici acum salariile profesorilor nu au ajuns la nivelul promis în 2023 de căre reprezentanţii Guvernului.

Mai mult decât atât, cadrele didactice acuză că există deja deficit acut de personal, că sunt mii de elevi care nu au la clasă profesori calificaţi, iar mulţi dascăli au renunţat la plata cu ora, pentru că erau mai prost plătiţi chiar decât un zilier. În plus, sindicaliștii din Educație și Sănătate amenință cu greva generală.

"Liderii sindicali vor picheta Ministerul Educaţiei de la ora 13:00. Rămâne de văzut dacă vor fi chemaţi la discuţii de către ministrul Educaţiei, Daniel David sau dacă vor fi chemaţi la Guvern pentru a discuta cu reprezentanţii Executivului", a declarat Raluca Măndoiu, reporter Antena 3 CNN.

Nici profesorii, nici medicii nu o să poată cumula pensia cu salariul

"Acest proiect se referă la toate categoriile de pensii, indiferent că este vorba despre cele care au exclusiv contributivitate, cele care sunt și cu o parte de la bugetul de stat – așa-zisele «pensii de serviciu», pensionari anticipate și așa mai departe. În același timp, este extrem de important să avem maximă prudență cu astfel de reglementare, pentru că au mai fost cazuri în care tema cumului pensiei cu salariul a fost întoarsă de Curtea Constituțională.

Nu se interzice, evident, profesarea după îndeplinirea vârstei de pensionare. Nu este și nu trebuie să fie obiectivul niciunei reglementări să reduci nivelul serviciilor publice, cu atât mai puțin în sănătate și educație", a declarat ministrul Muncii, Florin Manole, la Antena 3 CNN.

Întrebat de Radu Tudor, realizator Antena 3 CNN, dacă un profesor sau un medic vrea să muncească mai departe, după vârsta de pensionare, primeşte salariul şi 15% din pensia la care are dreptul, Florin Manole a răspuns: "Da".