Profesorul Dan Voiculescu: Absenteismul din 7 decembrie 2025 este cea mai concretă dovadă a dezamăgirii alegătorilor

Profesorul Dan Voiculescu. Foto: Blogul personal

Profesorul Dan Voiculescu afirmă că prezența atât de scăzută la alegerile locale parțiale din duminică „este cea mai concretă dovadă a dezamăgirii alegătorilor”. Acesta a scris, pe blogul personal, că democrația din România „pare din ce în ce mai fragilă”.

„Pe 7 decembrie s-a încheiat un nou tur de alegeri. A fost al șaptelea scrutin de amploare în ultimii doi ani: europarlamentare, locale, parlamentare, prezidențiale anulate în 2024; două tururi de prezidențiale și alegerile locale parțiale în 2025.

Democrația noastră pare din ce în ce mai fragilă. Absenteismul din 7 decembrie 2025 este cea mai concretă dovadă a dezamăgirii alegătorilor.

România este epuizată de lupte electorale, de promisiuni neacoperite, de jocuri politice subterane și la vedere.

Devine tot mai acut contrastul dintre starea națiunii – marcată de sărăcie, disperare, revoltă – și voioșia politică parcă fară sfârșit.

Atât bucuria victoriilor, cât și necazul înfrângerilor electorale sunt irelevante în comparație cu teribila grijă a zilei de mâine, care apasă pe umerii și pe sufletele majorității românilor.

Este nevoie ca toți care s-au concurat electoral în ultimii doi ani să se apuce de treabă. Să se vorbească cât mai puțin și să se facă incomparabil mai mult. Altfel, vom organiza tot mai multe alegeri, dar nu vom mai avea nimic bun de ales”, spune profesorul Dan Voiculescu.