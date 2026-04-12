Program nou pentru gărzile medicilor și plata rezidenților. Rogobete anunță ce schimbări vrea să facă în spital

Sunt schimbări majore în spitalele din România. Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că un program nou pentru gărzi, în aşa fel încât să se poată face mai multe intervenţii chirurgicale pe zi. Totodată, Alexandru Rogobete vrea ca rezidenţii să fie plătiţi pentru gărzi, chiar dacă în primii ani vor avea activitatea supravegheată și competențele limitate.

Spitalele vor putea organiza două ture pentru blocul operator şi spitalizarea de zi, iar gărzile vor fi împărţite în patru categorii. Una dintre acestea se referă la monitorizarea pacienţilor deja internaţi, alta este garda la domiciliul, unde medicul se află acasă şi va putea fi chemat la nevoie pentru garda de urgenţă. Iar o alta este intervenţională – permite tratamente rapide cu scopul de a interveni în maximum o oră de la ajungerea pacientului în spital.

Alexandru Rogobete aduce, pentru prima dată în discuție, conceptul de "gardă intervențională", aceasta fiind esențială în situații critice precum accidentele vasculare cerebrale, când pacienții au nevoie de proceduri rapide de tip trombectomie.

În același timp, o schimbare importantă vizează rezidenții, care vor primi remunerație pentru gărzile efectuate, chiar dacă la început de carieră vor lucra sub supraveghere și cu atribuții limitate.

Totodată, Ministerul Sănătății urmărește reorganizarea activității din blocurile operatorii, astfel încât, în limita personalului existent, intervențiile chirurgicale să fie extinse în două intervale de lucru, ceea ce ar permite efectuarea operațiilor și în a doua parte a zilei.

Schimbările propuse apar într-un ordin de ministru aflat în prezent în transparență decizională.

La Spitalul Universitar din București, una dintre cele mai aglomerate unități medicale din România se realizează anual mii de intervenții chirurgicale. Operațiile sunt programate, conform legislației, în prima parte a zilei, ceea ce duce uneori la formarea listelor de așteptare pentru pacienți.