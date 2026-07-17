Program prelungit pentru tramvaiele liniei 41 în seara meciului FCSB - FC Argeş

Linia 41 va avea un program de circulaţie prelungit vineri seara, pentru a asigura transportul spectatorilor care vor asista la meciul de fotbal FCSB - FC Argeş, programat de la ora 21:30, pe Stadionul „Steaua”, a anunţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), potrivit Agerpres.



Potrivit dispoziţiilor TPBI, după încheierea partidei, tramvaiele liniei 41 vor pleca de la terminalul „Ghencea” către „Piaţa Presei” la orele 23:35, 23:40, 23:45, 23:50 şi 23:55.



De asemenea, spectatorii vor avea la dispoziţie şi vehiculele liniilor 122, 385 şi N101, care vor circula conform programului normal stabilit.