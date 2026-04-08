Programul Metrorex de Paște 2026. Cum circulă metroul în noaptea de Înviere

Metrorex a anunțat programul de circulație de Paște. FOTO: Hepta

Metrorex a anunțat, miercuri, programul circulaţiei trenurilor de metrou pentru perioada Sărbătorilor Pascale. Astfel, în noaptea de Înviere, metroul va circula până la ora 1.00 la interval de 10 minute, iar între 1.00 şi 5.00 la un interval de aproximativ 20 de minute.

De asemenea, în perioada 10 - 13 aprilie 2026, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de weekend şi sărbători legale.

Totodată, potrivit Metrorex, accesul în metrou cu foc deschis (lumânări aprinse, candele aprinse, etc) este strict interzis pentru evitarea oricăror evenimente nedorite.

Călătoria cu metroul se scumpește din nou

Călătoria cu metroul se scumpește începând cu data de 1 mai. Astfel, prețul unei călătorii va fi de 7 lei, în loc de 5 lei cât este în prezent.

Ultima majorare a tarifelor la metrou a avut loc în ianuarie 2025. De atunci, prețul unei călătorii simple a urcat de la 3 lei la 5 lei, iar cartela cu 10 călătorii s-a scumpit de la 25 la 40 de lei.

Abonamentele au fost și ele ajustate: cel de 24 de ore a crescut de la 8 la 12 lei, cel de 72 de ore de la 20 la 35 de lei, săptămânalul de la 35 la 45 de lei, lunar de la 80 la 100 de lei, pe 6 luni de la 400 la 500 de lei, iar abonamentul anual a ajuns la 900 de lei, de la 700 lei.