Proiect: Bucureștenii ar urma să nu mai plătească apa caldă și căldura nelivrate. „Cât primesc, atât plătesc”

Bucureștenii ar putea beneficia de un sistem mai corect de facturare a căldurii și apei calde. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Consiliul General al Primăriei Municipiului București (CGMB) va vota un proiect de hotărâre care prevede ca bucureștenii să nu plătească pentru apa caldă și căldura care nu au ajuns la parametri normali în casele lor, iar furnizorii să răspundă pentru serviciile incomplete. Inițiativa vine drept răspuns la avariile care au avut loc pe bandă rulantă în sistemul de termoficare, lăsând sute de mii de bucureșteni să înghețe în apartamente.

Bucureștenii ar putea beneficia de un sistem mai corect de facturare a căldurii și apei calde printr-un proiect recent inițiat de primarul Sectorului 4 și susținut de PUSL.

„Este un proiect la care ne-am gândit în urma sesizărilor făcute de foarte mulți cetățeni. E o problemă de ani de zile. Nu-i nimic complicat, pe înțelesul tuturor, inclusiv motto-ul acestui proiect „nu primești, nu plătești”, adică oamenii au așteptări în urma contractului și e normal, pentru că se face un contract cu asociațiile de proprietari ca agentul termic să intre în apartamente la o anumită temperatură”, a declarat Alexandru Hazem Kansou, liderul consilierilor PSD din CGMB.

„E vorba de aplicare a unui principiu simplu pentru care, în mod real, nici măcar n-ar trebui să avem o astfel de hotărâre de Consiliu General. E firesc ca oamenii să plătească atâta căldură cât primesc”, a declarat Bogdan Jelea, liderul consilierilor PUSL.

Facturile vor fi ajustate pe baza măsurătorilor din bloc, în așa fel încât locatarii să plătească doar pentru ceea ce primesc.

„La intrarea în bloc există niște contoare care înregistrează inclusiv temperatura intrării în bloc, nu în apartament. Și atunci, asociația de proprietari trebuie doar să arate și să dovedească Termoenergetica faptul că ei nu au primit acest serviciu”, a mai adăugat Alexandru Hazem Kansou, liderul consilierilor PSD din CGMB.

„Nu e vorba de faptul că achiți mai puțin și după aia te poate încărca Termoenergetica ulterior la factură, ci de faptul că astăzi achiți mai mult, dar luna următoare poți să scazi ceea ce n-ar fi trebuit să achiți pentru că nu s-a livrat către furnizor”, a mai adăugat Bogdan Jelea, liderul consilierilor PUSL.

Inițiatorii spun că au cerut sprijin și altor formațiuni politice pentru ca proiectul să fie adoptat.

„Facem apel către toate formațiunile reprezentate în Consiliul General pentru simplul motiv că acesta nu este un proiect de natură politică”, a mai declarat Bogdan Jelea.

Proiectul va fi prezentat marți, 24 februarie, în ședința Consiliului General, iar dacă va trece, măsura ar putea intra în vigoare de la 1 martie.