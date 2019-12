Promisiuni pentru bucureșteni: Nu rămâneți fără căldură

"Bucureştiul nu va rămâne fără încălzire şi cu siguranţă autorităţile statului vor lua măsurile necesare şi se va găsi înţelegere. E normal şi ELCEN să-şi primească banii, pentru că dumnealor nu livrează degeaba, nimeni nu cere să se livreze degeaba, dar în acelaşi timp, spunem aşa: Guvernul dă 96% din bugetul Primăriei Capitalei, Primăria e doar un distribuitor", a spus Burghiu.



Întrebat de jurnalişti ce valoare are subvenţia pe care Primăria ar trebui să o primească de la Guvern, el a menţionat că e vorba de circa 438 de milioane de lei.



"Pe tot sezonul rece, noi, anul trecut, am avut un împrumut de 438 de milioane de lei, dacă nu mă înşel, o să fie tot în jurul acestei sume, cam asta e ceea ce trebuie să avem, nu neapărat de la Guvern, cât şi din surse proprii, trebuie să găsim o soluţie, pentru că nu avem altă variantă", a afirmat Burghiu.



Potrivit acestuia, soluţiile pot diversificate.



"Există inclusiv un ordin al Ministerului Dezvoltării, un ordin care spune că Ministerul Dezvoltării poate plăti până la 40% din ceea ce înseamnă termie. Bineînţeles că se vor face plăţi şi din alocările bugetare, dar suplimentar, pentru că Primăria Capitalei are au buget de peste 6 miliarde, iar încasatul e undeva la 3 - 3 şi ceva. E o diferenţă fantastică şi vă spuneam doar pentru termie şi transport, cu capitalizarea noastră, ajungem la 3 miliarde", a menţionat Burghiu.



El a adăugat că în ultimii 3 ani - 3 ani şi ceva subvenţia s-a plătit la timp.