Protest în Piața Victoriei. Mii de oameni ies în stradă nemulțumiți de salariile mici, austeritate și disponibilizările anunțate

Publicat acum 24 minute

De la ora 10:00, peste 5.000 de sindicalişti de la Blocul Național Sindical protestează în Piața Victoriei față de scăderea puterii de cumpărare și a politicilor despre care ei spun că sunt "anti-salariați promovate de guvernanți".

Sindicaliştii își doresc și o majoarare a salariului minim pe economie la 4.325 lei brut din 1 ianuarie 2026, stoparea ingheţării salariilor și a posturilor din sectorul public, reducerea fiscalității pe muncă și prioritizarea combaterii evaziunii fiscale, dar şi investiții publice eficiente în infrastructură, sănătate, agricultură, industrie și cercetare.



Protestul va incepe din Piata Victoriei, din faţa Guvernului, unde sindicaliştii vor sta timp de o oră, iar apoi vor pleca în marş spre opt ministere cheie unde vor picheta.

Aceştia se vor opri la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Energiei, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Mediului.

Sindicaliștii atrag atenția prețurile care au crescut cu 46% din 2022 până în august 2025.

Majorările de taxe și re-liberalizarea prețului la gazele naturale prevăzute pentru 2026 riscă să reducă și mai mult puterea de cumpărare, mai ales pentru cei cu salariul minim sau apropiat de acesta – peste 1,8 milioane de angajați.

Guvernul a adoptat două pachete de măsuri pentru reducerea deficitului şi pregăteşte reforma administraţiei, care ar urma să cuprindă disponibilizări din sectorul public.

Măsurile adoptate deja au dus la creşterea TVA, la majorarea unor accize şi la impunerea de CASS pentru mai multe categorii de persoane care anterior erau scutite.

În plus, guvernanţii iau în calcul îngheţarea salariului minim pentru anul viitor.