Protest inedit cu statuie aurită în fața Guvernului. Activiștii vor Roșia Montană în patrimoniul UNESCO: ”Florin Cîțu, cel mai nou susținător al exploatării cu cianuri”

Înainte de dezvelirea statuii, Cristian Neagoe, un reprezentant Greenpeace, a ținut un discurs în care și-a exprimat revolta față de modul în care Guvernul gestionează problema Roșiei Montane.

„Ne-am adunat aici într-un moment special, este prima oară când se dezvelește o statuie în Piața Victoriei după 1948. Aici, sub picioarele noastre, a fost statuia regelui Ferdinand, înconjurat de 4 victorii. Noi, la Greenpeace, nu am avut bani de 5 statui, așa că am adus una singură.

Întâmplarea face că tot astăzi se discută în coaliția de guvernare dosarul Roșia Montană la UNESCO. Este un moment important și tocmai pentru felul în care Guvernul gestionează nominalizarea Roșiei Montane în UNESCO, și cum știm că politicienilor le plac omagiile, ne-am gândit să ne aducem prinosul acestei guvernări și, cine știe, poate să influențăm modul în care se desfășoară discuțiile”, a spus activistul.

După discurs, o activistă a împărțit banuți de ciocolată înveliți în poleială aurie, simbolizând aurul de la Roșia Montană.

Cristian Neagoe a prezentat dosarul Roșia Montană care, la un moment dat, a ajuns în mâinile statuii, care a fugit cu el. Dosarul urmează să fie analizat pentru înscrierea în patrimoniul UNESCO până pe 24 iulie.

„Vom vedea dacă a fugit să-l ducă la UNESCO sau îl va face pierdut”, a fost concluzia organizatorilor.

Activiștii Greenpeace spun că după ce în 2017 ministrul Culturii de atunci a depus la UNESCO dosarul pentru înscrierea Roşiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial, Florin Cîțu ar vrea acum ca zona să fie exploatată.

„În 2017, la final de mandat, ministrul Culturii Corina Şuteu a ascultat vocea societăţii civile şi a depus la UNESCO dosarul pentru înscrierea Roşiei Montane în Lista Patrimoniului Mondial. A urmat un lung şir de bâlbâieli şi lupte politice.

Guvernul Dăncilă a stopat procedura de înscriere după doar un an şi a cerut UNESCO să amâne discutarea dosarului Roşia Montană. În 2020, Guvernul Orban a reluat procedura de înscriere la presiunea ONG-urilor, dar interesele politice ameninţă acum din nou protejarea patrimoniului din Apuseni.

Florin Cîțu a detonat bomba, propunând coaliției de guvernare retragerea dosarului pentru înscrierea Roşiei Montane pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

Prim-ministrul se alătură astfel altor politicieni 'de aur' care au condus România - Traian Băsescu, Victor Ponta sau Viorica Dăncilă, devenind cel mai nou susţinător al exploatării cu cianuri în Apuseni”, arată Greenpeace.

Replica Guvernului: „Declarațiile atribuite premierului sunt false”

În replică, Guvernul a transmis un comunicat în care acuză Greenpeace că lansează în spațiul public informații false.

„Premierul Florin Cîţu nu a înaintat nicio propunere cu privire la acest subiect şi nici nu a întreprins vreun demers oficial care să vizeze retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roşia Montană.

Prin urmare, declaraţiile care i-au fost atribuite premierului cu privire la o decizie în legătură cu retragerea dosarului de înscriere în patrimoniul UNESCO a sitului Roşia Montană sunt false. Menţionăm că tema a fost discutată strict la nivelul coaliţiei”, se arată în comunicat.



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal