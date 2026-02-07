Revoltă în stradă la Gheorghieni. Peste 1.000 de oameni protestează din cauza taxelor lui Bolojan și cer ieșirea UDMR de la guvernare

Oamenii au ieșit în stradă în Gheorghieni, în județul Harghita, sâmbătă, după protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc. Aproximativ 1.000 de oameni protestează din cauza prețurilor, taxelor și a impozitelor care au crescut în acest an și spun că nu mai fac față cheltuielilor tot mai mari. Oamenii cer ieșirea UDMR de la guvernare și l-au huiduit pe primar în timp ce acesta susținea un discurs.

După protestele din Covasna, Miercurea Ciuc și Odorheiu Secuiesc, valul de revoltă ajunge sâmbătă și la Gheorgheni. Oamenii spun că nu mai pot accepta să fie cei care plătesc prețul unor politici decise departe de realitatea lor.

Protestul are loc în fața Centrului Cultural din Ghiorghieni, iar oamenii cer oprirea creșterilor de taxe considerate nedrepte, recuperarea beneficiilor retrase fără justificare și respectarea promisiunilor făcute în campania electorală.

Încă de la ora 13.30, aproximativ o mie de oameni s-au adunat în centrul municipiului Gheorghieni, iar numărul lor continuă de atunci să crească.

Apelul organizatorilor este unul clar: participare masivă și solidaritate. Mesajul transmis este că doar împreună pot forța autoritățile să asculte vocea comunității. "Împreună suntem putere, despărțiți suntem slăbiciune", spun cei care îndeamnă la protest.

Oamenii spun că taxele locale s-au dublat și chiar triplat și nu mai pot face față cheltuielilor.

Ei semnează petiții care să fie transmie premierului, prin care cer ca până la adoptarea bugetului să fie adotată o lege prin care să se permită autorităților locale să reducă taxele locale acolo unde se impune, adică pentru persoanele cu dizabilități sau persoanele singure fără posibilități financiare.

Protestatarii poartă pancarte pe care scrie Jos Guvernul și sunt nemulțumiți că nimeni nu s-a atins de pensiile speciale și că toată povaa deficitului bugetar cade doar pe oamenii de rând.

De asemenea, oamenii reclamă că aparatul de stat nu a făcut niciun sacrificiu și susțin că nu pot suplini ei, cu eforturile lor, incompetența de care politicienenii au dat dovadă în ultimii 30 de ani.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului Ilie Bolojan să revină asupra taxelor locale. Preşedintele UDMR a declarat, într-un interviu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că va propune reducerea impozitelor locale cu 50% între limita minimă și limita maximă stabilită de lege. „Dacă nu guvernezi pentru oameni, atunci nu mai are rost guvernarea”, a spus Kelemen, la emisiunea ”România 360 cu Robert Kiss și Ana-Maria Roman”.

Nemulțumirea față de creșterea taxelor și impozitelor locale a scos în stradă sute de oameni în ultimele zile în mai multe orașe din Harghita. Duminică, la Odorheiu Secuiesc, protestatarii au huiduit administrația locală și au acuzat aleșii UDMR că nu s-au opus majorărilor fiscale și că nu au apărat interesele cetățenilor. Orașul este condus de primarul Szakacs-Paal Istvan, reprezentant al UDMR.

Situația a fost similară și la Miercurea Ciuc, unde peste 2.000 de persoane au participat la un protest împotriva măsurilor adoptate de Guvernul Bolojan și aplicate de autoritățile locale. Primarul municipiului este Korodi Attila, tot din partea UDMR. Oamenii au acuzat partidul că i-a abandonat și că nu a intervenit pentru a bloca majorările de taxe, care în multe cazuri au dus la cel puțin dublarea impozitelor locale.

Nemulțumirile vin după un an dificil pentru populație, marcat de creșteri succesive de taxe și de liberalizarea prețurilor la energie, odată cu eliminarea plafonărilor.