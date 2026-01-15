Proteste în Piaţa Victoriei şi Piaţa Universităţii din Bucureşti împotriva Guvernului și a „Legii Vexler”

Protest în Piaţa Universităţii din Bucureşti faţă de Legea Vexler. Oamenii cer schimbarea prevederilor. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Sunt proteste paralele în această seară în Capitală, care au provocat deja restricţii de circulaţie în zonele centrale. La Piaţa Universităţii, au ieşit în stradă oamenii nemulţumiţi de "Legea Vexler", recent promulgată de Preşedintele României, Nicuşor Dan. Aceasta sancționează antisemitismul, extremismul și promovarea simbolurilor fasciste și legionare. Manifestația din Piața Universității este organizată de partidul Acțiunea Conservatoare al lui Claudiu Târziu. Protestul din Piaţa Victoriei are autorizație până la ora 23:00 și este organizat de AUR, autorizația fiind cerută de un apropiat al lui George Simion. Protestul este îndreptat împotriva Guvernului. Jandarmeria Capitalei i-a îndemnat pe participanți "să nu vină cu bagaje sau genți voluminoase".

UPDATE 19:44 – Unii dintre protestatarii din Piaţa Universităţii nu au mai mers la Ateneul Român, unde se vor depune coroane şi vor susţine alocuţiuni şi s-au îndreptat spre manifestaţia din Piaţa Victoriei. Momentan, nu sunt incidente, au spus autorităţile.

Aproape 5.000 de oameni, neoficial, se aflau în Piaţa Victoriei joi, cu puţin timp înainte de ora 20:00. Printre ei se numără participanţi de la protestul care a avut loc începând cu ora 17:30 în Piaţa Universităţii, unde s-au strigat nemulţumirile faţă de "Legea Vexler", adoptată în forma iniţială, respectiv în cea votată de Senat, în conformitate cu decizia Curţii Constituţionale.

Publicată în Monitorul Oficial pe 23 decembrie 2025, Legea 241/2025 al cărei inițiator a fost deputatul Federației Comunităților Evreiești din România (FCER), Silviu Vexler, modifică Ordonanța de Urgență 31/2002 și Legea 157/2018 privind unele măsuri de combatere a antisemitismului. "Legea Vexler" prevede pedepse mai mari pentru tot ce înseamnă promovarea xenofobiei şi a legionarismului.

Pe drumul parcurs din Piaţa Universităţii în Piaţa Victoriei, oamenii şi-au strigat nemulţumirile, au strigat: "Demisia". În faţa Guvernului atmosfera este extrem de tensionată, protestatarii sunt agitaţi şi vor mai sta în Piaţa Victoriei până la ora 23:00, întrucât până atunci există autorizație pentru acest eveniment.

Ştire iniţială: Oamenii au ieşit în stradă, fiind nemulţumiţi de recentele modificări legislative. Înainte de ora 18:30, în Piaţa Universităţii, erau aproape 2.000 de persoane, au spus surse pentru Antena 3 CNN. Zona din faţa Universităţii din Capitală este plină, iar numărul protestatarilor se aşteaptă să crească în orele următoare şi asta pentru că până la 18:30 este anunţată adunarea acestor oameni.

„Românii ies pașnic în stradă pentru a spune că nu mai acceptă să fie ignorați. Protestăm pentru dreptate, pentru respect și pentru o Românie în care vocea cetățenilor contează. Implicarea fiecăruia dintre noi contează”, a scris liderul AUR, George Simion, pe Facebook.

La protestul din Piaţa Universităţii au venit persoane din Bucureşti, dar şi din judeţele limitrofe. Există informaţii potrivit cărora din unele zone, manifestanţii s-ar fi grupat cu autocarele şi urmează să ajungă în Bucureşti.

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei. Subliniem faptul că manifestațiile au fost declarate şi avizate în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului București”, se arată în comunicatul emis miercuri de autorități.

Protestatarii au venit cu steaguri, cu pancarte şi vuvuzele. După ora 18:30, vor începe să susţină discursuri. Cei care vin cu autocarele vor fi lăsaţi în Piaţa Universităţii şi, ulterior, autocarele se vor deplasa spre zona din Piaţa Victoriei.

Între 18:45 şi 19:30, protestatarii din Piaţa Universităţii vor pleca în marş spre Ateneul Român, unde vor depune coroane şi vor susţine alocuţiuni.

Foarte important: dacă vreţi să ieşiţi cu maşina prin Bucureşti, există restricţii de trafic. În prezent, se circulă foarte greu în zona Universităţii şi, cu siguranţă, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe tot traseul de deplasare.

S-au mobilizat forţele de ordine, au venit echipaje de la Jandarmerie. Totodată, sunt numeroşi agenţi care se ocupă de dirijarea traficului din Capitală şi este prezentă şi Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmediei.

Protestul din Piaţa Victoriei are loc împotriva politicilor fiscale ale Guvernului. Aceasta se va desfășura în alveola centrală a pieței, fără deplasări, iar participanții trebuie să părăsească zona joi noaptea, până la ora 23:00.