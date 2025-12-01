Radiografie dură a lui Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională: „Românii au dreptate”

Președintele Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională. Foto: Presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj dur, luni, în timpul recepției organizate la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României. Potrivit acestuia, țara noastră este una coruptă, iar cetățenii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu această problemă majoră. „Totuşi suntem mai puţin corupţi decât acum 20 de ani”, a adăugat şeful statului.

Mesajul integral al Președintelui Nicușor Dan:

Dragi români din România și de pretutindeni, celebrăm azi Unirea de la 1918, un moment istoric al României, un moment în care un vis de generații s-a împlinit. Și asta înseamnă, pe de o parte, că nu venim de nicăieri, că a existat o societate și o clasă politică capabilă să-și coalizeze energiile pentru un ideal. Memoria acestor oameni ne obligă și pe noi să încercăm să fim la înălțimea a ceea ce ei au făcut. Unde suntem azi? Cred că trebuie să privim cu echilibru și luciditate momentul la care suntem. Tocmai pentru a fi capabili să ne modelăm așteptările și speranțele.

Trăim mai prost decât anul trecut, dar mai bine decât acum 20 de ani și mai bine decât alții vecini nouă. România e o țară coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului român de a lupta cu corupția. Și când văd că oameni corupți vin și ei dau lecții la televizor. Toată corupția din toată această perioadă ne-a ținut înapoi. Puteam să trăim mult mai bine ca azi. E adevărat și că în ultimele luni nu am văzut corupție la vârful statului român.

Avem multe zone de excelență în educație, dar în ansamblu sistemul de învățământ este slab și foarte slab, iar asta o să ne provoace mari probleme în viitor.

Sistemul sanitar este departe, foarte departe de unde ar fi putut să fie. Cu toți banii pe care noi toți i-am dus încolo, dar vedem totuși primele corpuri noi de spital care sunt construite prin finanțare din PNRR.

Avem o economie privată foarte dinamică și merituoasă, care a reușit să dubleze PIB-ul României în 10 ani. Dar avem un deficit comercial foarte mare și nu avem în momentul ăsta o adevărată politică economică. Totuși, autoritățile statului au reușit să păstreze calendarul pentru aderarea la OCDE.

Acum un an, România a anulat alegeri prezidențiale și asta a creat un dubiu cu privire la democrația din România. Și între cetățenii români și în rândul partenerilor noștri. Avem totuși, între timp, multe dovezi despre faptul că aceste alegeri au fost influențate în mod nelegal și că în ultimii 10 ani avem o campanie de dezinformare și manipulare dusă de Rusia în România și în Europa. Dar nu avem un raport concret cu ce s-a întâmplat acum un an.

Suntem membri ai Uniunii Europene. Și, grație acestei poziții, România a primit aproximativ 100 de miliarde de euro, dar de multe ori vocea României nu s-a auzit în interiorul Uniunii. Și au fost cazuri, cum a fost cazul Schengen, în care România a fost clar nedreptățită. Totuși, avem maturitatea pe care am exersat-o în ultimele luni de a negocia și de a impune punctul nostru de vedere pe chestiuni tehnice care priveau România.

Avem 5 milioane de români care au plecat din România fie din cauza condițiilor materiale, fie că s-au simțit nedreptățiți în această țară. Dar ei sunt o carte de vizită pentru România și un potențial uriaș pentru România. În măsura în care vom reuși să avem o relație corectă cu ei.

În fine, avem o administrație publică care este de foarte multe ori depășită, care a pierdut și timp, și bani în procesul de digitalizare și care evident că nu ține pasul cu societatea. Dar am făcut totuși 500 de km de autostradă și de drum expres în ultimii 5 ani.

Toate lucrurile pe care le-am spus sunt adevăruri despre România pe care putem să le vedem dintr-o direcție sau din alta. Cel mai simplu pentru un politician este să ia două sau trei dintre ele, să le facă sloganuri, să defileze cu ele de dimineața până seara. Și sunt câțiva care o fac. Și, din păcate, spațiul nostru public este poluat de această revărsare de sloganuri, unele dintre ele devenind țipete și chiar urlete.

De aceea, invitația pe care o fac tuturor este să coborâm toți nivelul vocii. Să discutăm cu calm și echilibru problemele pe care societatea noastră le are, fără să încercăm să le ascundem într-un fel, dar păstrându-ne calmul și echilibrul. Vă invit, de asemenea, să încercăm să ne ascultăm unii pe alții, dincolo de zgomotul inevitabil vom găsi puncte de vedere comune pe care să putem construi.

Trăim o perioadă în care doar națiunile care reușesc să aibă o solidaritate interioară reușesc să progreseze.

Vă invit pe toți să continuați să credeți în România.

La mulți ani, România, la mulți ani, români!