Radu Tudor: "Războiul se apropie de frontierele României"

O rachetă a căzut pe teritoriul Republicii Moldova, fără a se ști cu certitudine la momentul publicării acestei știri care dintre părțile în conflict a lansat-o.

Campania masivă de bombardamente rusești în Ucraina, intensificată în ultimele ore, a lăsat sute de mii de oameni fără apă și curent electri la Kiev.

La Harkov, tirurile rusești au întrerupt, de asemenea, alimentarea cu apă și circulația metroului.

Forțele aeriene din Ucraina au anunțat că trupele Moscovei au lansat, luni, peste 50 de rachete și că majoritatea ar fi fost interceptate.

"La ora 7 dimineața, ocupanții ruși au lansat mai multe valuri de rachete asupra infrastructurii critice. Peste 50 de proiectile de tipurile X-101/X-555 au fost trase de pe bombardiere strategice aflate la nord de Marea Caspică și de regiunea Volgodonsk. 44 de rachete au fost distruse de apărarea antiaeriană", menționează sursa citată într-o postare pe Telegram.

"Suntem în etapa în care războiul se apropie de frontierele noastre. Acum două săptămâni, o rachetă a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova fără niciun avertisment din partea Rusiei.

Astăzi avem o rachetă care cade pe teritoriul Republicii Moldova. Am avit luptele din Insula Șerpilor, la 40 de mile marine (cca 70 de kilometri n.r.) de teritoriul României.

Avem în continuare zona vestică a bazinului Mării Negre puternic destabilizată de atacurile rușilor. Este o perioadă îngrijorătoare.

Retragerea rușilor din acordul cerealier generează creșterea prețului grâului la bursele de mărfuri și îngrijorări privind criza alimentară.

Evident că lucrurile nu merg în direcția bună câtă vreme Rusia destabilizează și alte țări, pe lângă Ucraina.

Sunt semnale de alarmă care arată că flancul estic al NATO trebuie supravegheat permanent și, cel puțin din perspectiva României, țară aflată în proximitatea acestui conflict, trebuie să avem o alertă extrem de ridicată în perioada următoare", a spus Radu Tudor.

El a estimat că vor urma și alte incidente similare celui semnalat luni în Republica Moldova.

One of the russian missiles fell on the territory of Moldova.

I can tell you now what their response will be...

"Чвяк-хуяк, пук-срьоньк!"

Meaning pathetic empy words and no actions. ? https://t.co/Xo15fTVnKa