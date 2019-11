Raed Arafat: Incidentul naval care a avut loc la Midia este unic pe plan mondial

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, a afirmat vineri, la Constanţa, în cadrul Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJASU), că incidentul naval care a avut loc la Midia, cu nava Queen Hind, încărcată cu 14.600 de oi vii, este unic pe plan mondial.



"S-a discutat aici, (în Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă n.a.) despre responsabilităţile instituţiilor. Responsabilităţile sunt stabilite prin HG 557. Astfel de tip de incident să fie descris acolo, nu există şi nu a existat nici pe plan mondial, din ce am înţeles, un astfel de tip de incident. Aici vorbim de un accident naval şi de o problemă de risc ecologic, care este comună cu acest accident. Asta înseamnă că sunt instituţii care au rol foarte clar, care normal trebuie să fie îndeplinit complet, şi sunt instituţii care au lucrat peste rolul lor pentru că nu au fost prevăzute în hotărârea de guvern anumite aspecte pe care trebuie să le facă unele instituţii şi care au făcut în plus faţă de rolul lor. Important pentru noi este că nimeni să nu facă sub rolul care este prevăzut acolo şi toată lumea să respecte ce cere de la ei, HG 557, care stabileşte rolul principal, rolul secundar de sprijin", a spus Raed Arafat.



Şeful DSU a afirmat că joi, în cursul operaţiunii de salvare a animalelor vii, au avut loc două incidente în care au fost implicaţii muncitorii care decupau căi de acces în corpul navei.



"Deja au fost doua incidente, unul cu o persoană care a căzut în apă şi a fost recuperată, unul dintre sudori, şi al doilea un început de incendiu, în timpul decupării, care a putut să fie oprit imediat. Astea sunt riscuri reale pe care trebuie sa le prevenim când se lucrează la nava respectivă. Urmează să se facă o singură decupare suplimentară, prin ea va fi verificată încă o zonă din navă, dacă mai sunt animale vii, dacă nu, se va considera ca operaţiunea de salvare a animalelor vii este terminată" a explicat Arafat.



Raed Arafat a mai spus că autoritatea portuară va prelua cadavrele animalelor apărute pe apă, în bazinul portuar.



"Faza doi este preluare animalelor, cadavrele animalelor care au apărut deja pe apă, deci animalele care s-au înecat şi care acum au început să apară la suprafaţă. Avem autoritatea portuară care se ocupă cu recuperarea lor şi cu incinerarea lor pentru că astea nu pot aştepta aprobarea armatorului sau aprobarea cuiva, astea imediat trebuie preluate şi trebuie duse la incinerat. Apele Române ne avertizează de un risc ecologic real, mai ales din cauza de descompunerii cadavrelor animalelor, care deja se află în apă, în afara navei, iar acolo recomandarea este să se facă orice este posibil să nu ajungă animale moarte în apa", a mai spus şeful DSU.