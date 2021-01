Rareș Bogdan nu exclude să preia conducerea PNL de la Ludovic Orban

„Nu știu dacă voi candida. Pot să susțin pe cineva, nu neapărat (să candidez - n.r.). Nu exclud, dar în același timp pot să susțin pe oricine altcineva. Voi face parte dintr-o echipă, dar asta nu înseamnă că trebuie să fiu moț în fruntea echipei. Pot fi poziția doi, trei, patru cinci”, a Rareș Bogdan, la Marius Tucă Show.

Prim-vicepreședintele PNL a precizat că în interviul acordat emisiunii „Interviurile lui Cristoiu” a vorbit despre susținerea lui Florin Cîțu în funcția de premier, nu pentru a deveni liderul PNL.

„E o bătălie pe termen lung. Alegerile nu sunt mâine. Ea o chestiune pe termen lung. (...) Nu regret nimic din ceea ce am spus. Am spus purul adevăr și cred că am realizat un prim pas- am reușit să arăt că există opoziție în partidul de guvernământ și am cerut democratizarea deciziilor. (...) Nu dăm înapoi. Pentru moment ce am făcut este suficient”, e explicat Rareș Bogdan.

Acesta a subliniat că partidul are nevoie de o reformă totală şi că Ludovic Orban a eşuat în calitatea de preşedinte al formaţiunii liberale.

„I s-a umflat capul. Şi-a închipuit că e câinele, lupul alfa, omul fără de care România nu merge înainte”, a afirmat Rareş Bogdan.